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    首頁 > 國際

    影片曝光！澳洲煉油廠發生大火 60公尺火焰沖天而起

    2026/04/16 11:06 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲Viva煉油廠15日發生大火。（法新社）

    澳洲Viva煉油廠15日發生大火。（法新社）

    澳洲當局今（16）日表示，一連串爆炸導致澳洲1家煉油廠燃起熊熊大火，並警告國內燃料供應可能受到影響。

    根據《法新社》報導，事件發生時間為15日深夜，事發地點為維多利亞州的Viva煉油廠。澳洲消防員稱，該煉油廠發生天然氣洩漏並引發火災，高達60公尺的火焰沖天而起。

    維多利亞州消防與救援服務（Fire Rescue Victoria）事故指揮官麥金尼斯（Mark McGuinness）指出，高易燃氣體和液態碳氫化合物的「大量洩漏」引發了大火。

    麥金尼斯強調，火勢非常猛烈。雖然一開始只是小火，但經過幾次爆炸後，迅速演變成熊熊烈火。

    Viva煉油廠是澳洲僅有2座運作中的煉油廠之一。火災發生在該煉油廠負責高辛烷值汽油生產的區域。其他生產航空燃料和柴油的區域啟動了隔離閥，避免火災波及。

    澳洲能源部長鮑文（Chris Bowen）聲稱，目前事件主要的影響似乎是在汽油生產方面。

    由於澳洲地理位置孤立，且全國僅有2座煉油廠，因此對燃料供應高度敏感。對此鮑文向民眾呼籲，不要因恐慌而搶購燃料。

    鮑文說「重要的是人們按需求購買燃料，既不要多也不要少。」

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