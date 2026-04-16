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    泡泡瑪特成「火瀑布」！中國蘇州商圈空橋燒起來 烈焰濃煙駭人

    2026/04/16 11:39 即時新聞／綜合報導
    中國江蘇省蘇州市1處商業區懸掛的藝術裝置15日大火。（圖擷取自新京報）

    中國江蘇省蘇州市1處商業區懸掛的藝術裝置15日大火。（圖擷取自新京報）

    中國江蘇省蘇州市1處商圈空橋懸掛的「泡泡瑪特」MOLLY皇冠裝置昨（15）日突然起火，現場濃煙滾滾，大量火花隨著燃燒物不斷墜落地面，宛如火瀑布，景象駭人；該裝置起火後迅速燃燒，最終僅剩骨架。當地官方表示，火勢已被消防人員撲滅，未造成人員傷亡，具體起火原因調查中。

    綜合中媒報導，目擊者表示，事發上午9時許，「新的布景還沒有揭開就著火了」，還稱該裝置幾天前才剛搭好，專為原訂明（17）日開幕的MOLLY 20週年主題展打造。事後，該裝置已被黑布覆蓋，仍可看見鄰近區域焦黑痕跡，裝置下方地面及周邊走廊區域也拉起圍欄，有多名警衛駐守。

    蘇州姑蘇區應急管理局表示，該裝置是在安裝過程中起火。另有工作人員透露，事發突然，原訂17日開幕的MOLLY 20週年主題展可能會延後。公開資料顯示，MOLLY是泡泡瑪特旗下人氣角色，由香港藝術家王信明於2006年創作。

    網友照片顯示，在裝置燒毀前，骨架已安裝完成。（圖擷取自紫牛新聞）

    網友照片顯示，在裝置燒毀前，骨架已安裝完成。（圖擷取自紫牛新聞）

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