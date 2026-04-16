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    比特幣創始者真實身分曝？ 《紐時》調查揭「中本聰」就是他

    2026/04/16 11:00 即時新聞／綜合報導
    加密貨幣圈最大謎團，比特幣的發明人「中本聰」的真實身分一直是外界追查的目標。（彭博）

    加密貨幣圈最大謎團，比特幣的發明人「中本聰」的真實身分一直是外界追查的目標。（彭博）

    加密貨幣圈最大謎團，比特幣的發明人「中本聰」的真實身分曝光？《紐約時報》聲稱，根據調查團隊長達1年多以來的調查指出，「中本聰」的本尊是英國密碼學專家、區塊鏈技術公司Blockstream創辦人貝克（Adam Back）。

    《紐約時報》報導，曾揭露血液檢測新創公司「Theranos」騙局的知名記者卡里魯（John Carreyrou），歷時逾1年，深入梳理數十年來的檔案、網路社群「Cypherpunks」郵件以及中本聰全部公開文本，透過對寫作風格、技術理念和歷史背景的多角度交叉比對，發現貝克在其歷史郵件與公開發言中，其語言模式與「中本聰」高度相似。

    針對這項調查，貝克立刻回應「我不是中本聰」，並強調自己並不知道中本聰的真實身份。日前他也曾曝光與「中本聰」往來的信件來證明他不是「中本聰」，不過調查團隊稱，貝克可能以自己真名向「中本聰」發送郵件來唱雙簧，以增加追蹤難度。

    貝克重申，這種匿名狀態有利於比特幣發展，沒有創始人的比特幣，這有助於它被視為一種去中心化資產。

    隨著比特幣價格水漲船高，「中本聰」據信持有高達110萬枚比特幣，這些比特幣總價值接近1350億美元，讓他成為全球最有錢的富豪之一。

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