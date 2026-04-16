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    首頁 > 國際

    死亡時間確定！日本京都11歲男童命案 遺體無明顯外傷

    2026/04/16 11:05 即時新聞／綜合報導
    住在日本京都府的11歲男童安達結希，今年3月底在上學途中突然人間蒸發，引發日本社會關注。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

    住在日本京都府的11歲男童安達結希，今年3月底在上學途中突然人間蒸發，引發日本社會關注。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

    近期震驚日本社會的京都府南丹市男童失蹤案出現重大進展！11歲男童安達結希被繼父安達優季通報失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區，經過警方多日調查，涉嫌重大的安達優季15日終於坦承棄屍，16日凌晨被捕。雖然安達優季並未透露男童的身亡時間，但警方推估，極有可能是3月下旬離世。

    綜合外媒報導，安達結希最後一次被確認行蹤是在3月23日，4月13日下午4時45分許，警方在學校西南方約2公里處的樹林中找到遺體，警方15日針對男童繼父安達優季展開偵訊，繼父突然坦承將安達結希棄屍。京都警方目前已依遺棄屍體罪嫌向法院申請逮捕令，不過詳細犯案動機與事發經過仍有待進一步調查釐清。

    京都警方在記者會表示，根據法醫解剖報告顯示，安達結希死亡時間與失蹤時間重合，身上無明顯外力傷痕與刀傷，推估死亡時間為3月下旬，目前警方在對安達優季展開偵訊，釐清犯案動機、事發經過等其他細節。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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