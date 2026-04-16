美參院共和黨4度封殺 民主黨未能限制川普對伊朗用兵

美伊戰爭爆發以來，民主黨在參議院數度推動戰爭權有關議案的表決，不過15日在參議院的表決中民主黨提出的議案再度遭到否決，該議案原本希望限制總統發動戰爭權力。圖為美國總統川普。（美聯社）

美伊戰爭爆發以來，民主黨在聯邦參議院數度推動戰爭權有關議案的表決，希望限制總統發動戰爭權力，不過15日的表決中以47票贊成、52票反對再度被否決，這也代表戰爭開打逾6週後，共和黨人仍支持川普的政策，民主黨仍然未能限制川普。

綜合媒體報導，自美伊戰爭爆發以來，民主黨已在參議院第4度推動戰爭權有關議案的表決，但在共和黨持續封殺下，民主黨的議案再度遭到阻擋。這項遭否決的議案要求川普結束對伊朗的戰事，若要進一步採取軍事行動，也須先獲得國會授權。

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此次票數為52票對47票，在共和黨方面，只有肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）跑票；至於民主黨方面，唯一對自家提案投下反對票的是賓州參議員費特曼（John Fetterman）。

雖然議案遭否決，但共和黨內也開始有人關注時間壓力。因為根據1973年通過的《戰爭權力決議》，未經國會授權的軍事行動最長不得超過60天，若未在期限內取得授權，總統須終止相關行動。共和黨參議員匡希恆（John Curtis）表示，支持總統在保護美國利益下的行動，但不會支持超過60天且未經國會批准的軍事行動。

另外根據民調顯示，戰爭在美國整體民意中並不受歡迎。根據路透社益普索（Reuters/Ipsos）於3月31日發布的民調顯示，有60%美國人反對美軍對伊朗發動攻擊。不過在共和黨陣營中，有74%表示支持；民主黨陣營則是僅7%贊成對伊朗戰爭。

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