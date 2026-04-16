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    首頁 > 國際

    川習預計5月中會晤 美前國安顧問：不會有大交易

    2026/04/16 11:13 中央社
    美國總統川普計劃下月訪問北京，前白宮國安顧問歐布萊恩今天指出，不認為雙方會有「大交易」，中國國家主席習近平也沒有興趣做大交易。前五角大廈印太官員瑞特納強調，美國對台與軍售政策不容與中方討論，這是對外宣示的政策。（路透資料照）

    美國總統川普計劃下月訪問北京，前白宮國安顧問歐布萊恩今天指出，不認為雙方會有「大交易」，中國國家主席習近平也沒有興趣做大交易。前五角大廈印太官員瑞特納強調，美國對台與軍售政策不容與中方討論，這是對外宣示的政策。（路透資料照）

    美國總統川普計劃下月訪問北京，前白宮國安顧問歐布萊恩今天指出，不認為雙方會有「大交易」，中國國家主席習近平也沒有興趣做大交易。前五角大廈印太官員瑞特納強調，美國對台與軍售政策不容與中方討論，這是對外宣示的政策。

    華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天宣佈旗下跨黨派「美台工作小組」新團隊成員，川普（Donald Trump）首任時期國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）續任主席，拜登（Joe Biden）時期五角大廈印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）擔任副主席。

    美國跨黨派前政府官員今天共同出席由華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）主持的台美關係研討會，討論川習會、中東戰爭影響與對台軍售等議題。

    歐布萊恩表示：「人們談論（川習會）可能有某種大交易，我知道川普，雖然沒特別討論過，但我不認為會有大交易，現在不會出現，習近平目前對大交易也沒有興趣。」

    他分析，雙贏結果之外，中方要的雙贏是中國勝、美國輸，但不會出現這種情況。

    歐布萊恩認為，無論是美國總統、總統身邊幕僚或白宮內外政策制定者，關於台灣都致力於取勝，川普不想成為首個失去台灣的總統，這不會發生在川普身上，他想要留下長久影響力。

    前五角大廈印太安全事務助理部長的瑞特納（Ely Ratner）指出，川普最優先應強調美國對台政策不容與北京協商，但長期從兩岸動態與區域來看，明顯出現朝不同方向的演化或調整，但從全球角度，美國對台與軍售政策不容與中方討論，這是美國對外宣示的政策。

    瑞特納強調，川普必須與中國協商，相關舉動將挑戰美國與盟友的國家利益。無論是中國對伊朗出售軍備，或解放軍對日本、台灣、菲律賓與澳洲等區域國家進行侵略脅迫性行動，美國必須說明將與盟邦站在一起，北京不得無節制的脅迫美國盟友。

    除了歐布萊恩、瑞特納，全球台灣研究中心跨黨派美台工作小組結合美國跨黨派、跨世代與台灣外交、軍事、經濟領域，有執政經驗的專業團隊。新任成員包括前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）、前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）與前國安會諮詢委員林成蔚、前經濟部次長陳正祺等。

    美國現任貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、國務院次卿胡克爾（Allison Hooker）及國安會亞洲資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）3位官員，也曾出任全球台灣研究中心2022至2024年美台工作小組成員。（編輯：陳慧萍）1150416

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