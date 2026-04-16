伊朗態度軟化？傳擬局部開放荷姆茲海峽 允許船隻自阿曼側通行

路透報導，伊朗可能會考慮允許船隻無遇襲風險地自由通過荷姆茲海峽的阿曼一側，前提是能達成協議以避免衝突再起。（路透檔案照）

一名聽取伊朗簡報的消息人士表示，做為與美國談判提案的一部分，伊朗可能會考慮允許船隻無遇襲風險地自由通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的阿曼（Oman）一側，前提是能達成協議以避免衝突再起。

路透15日獨家報導，美國和以色列對伊朗的戰爭，導致全球石油與天然氣供應出現史無前例的最大規模中斷，原因是伊朗阻斷通過該海峽的交通；該海峽處理全球約20％的石油與液化天然氣流量。

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自2月28日開戰以來，數百艘油輪與其他船隻，以及2萬名海員，一直被困在波斯灣內。為期兩週的停火協議於4月8日生效，美國總統川普15日聲稱，戰爭已接近尾聲，但對荷姆茲海峽的控制權仍是談判中的關鍵議題。

因事涉敏感而拒絕具名的該名消息人士表示，伊朗可能願意讓船隻使用這條海峽位於阿曼水域的另一側，而不受德黑蘭的任何阻礙。

該消息人士並未說明伊朗是否也會同意清除其可能在該片水域佈下的任何水雷，或者是否所有船隻都將獲准自由通行，即使是與以色列有關聯的船隻。

但該名消息人士說，這項提案取決於華府是否準備好滿足德黑蘭的要求，此為荷姆茲海峽取得任何潛在突破的核心。

白宮沒有立即回應置評請求。伊朗外交部也未立即發表評論。

一名西方安全消息人士表示，讓船隻無阻礙地通過阿曼水域的提案，一直都在籌備中，儘管目前仍不清楚華府是否已有任何回應。

荷姆茲海峽是伊朗與阿曼之間一條僅約34公里寬的水域，提供從波斯灣通往印度洋的通道，也是中東能源供應與包括肥料在內的其他重要物資的主要運輸路線。

這項提案將是德黑蘭從近幾週提出的更好戰構想中退讓的第一個明顯步驟，這些構想包括對通過這條國際水道的船隻收取通行費，以及對該海峽強加主權，此為被全球航運業視為違反海事公約、史無前例的片面舉措。

本週在倫敦開會的聯合國國際海事組織（IMO）機構成員國，反對伊朗對使用該海峽的船隻徵收通行費的想法；IMO曾表示，此舉將「開創一個危險的先例」。

伊朗的提案也將是朝向恢復通過該海峽航行之現狀邁出的第一步；儘管伊朗會定期扣押穿越該水道的船隻，但該現狀已維持數十年之久。

聯合國航運機構於1968年在該地區國家同意下，通過所謂的雙向「分道航行制」（traffic separation scheme），創建目前的船舶航線系統，將航行廊道劃分為通過伊朗水域與阿曼水域。

美國13日對駛離伊朗港口的油船實施封鎖，而更廣泛的航運交通自2月28日以來一直處於停滯狀態。

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