又來了！川普再發耶穌擁抱圖 與教宗口水戰延燒

美國總統川普在社群平台發布一張耶穌擁抱他的圖片，再次引發爭議。（取自真實社群）

美國總統川普15日在社群平台發布一張耶穌擁抱他的圖片，而且他的政府與天主教教宗之間的口水戰，幾乎沒有平息的跡象。

路透報導，這張轉發到川普自家社群平台「真實社群」（Truth Social）帳號的圖片顯示，川普閉著雙眼，與擺出類似姿勢的耶穌頭部相抵。川普站在麥克風後方，身後是一面美國國旗。原貼文的圖說包含以下字句：「上帝可能正在打出他的王牌（Trump card，或川普牌）！」

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川普轉發時加上圖說：「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得這挺好的！！！」

本週稍早，川普發布一張將自己描繪成類似耶穌形象的圖片，引發對他的廣泛批評，他隨後將其刪除。

川普不常去教會，但其支持者中有一大群基督徒選民，包括天主教徒。他最近與教宗良十四世（Pope Leo XIV）爆發爭執；良十四世是首位在美國出生的教宗，但也直言不諱地批評美國和以色列聯手打擊伊朗所引發的中東戰爭。

川普14日晚間重申他對教宗的批評。在「真實社群」的另一篇貼文中，川普敦促「拜託有人去告訴教宗」關於伊朗殺害抗議者的事，並表示「伊朗擁有核彈是絕對不可接受的」。

14日晚間，2019年改信天主教的副總統范斯（JD Vance）表示，教宗聲稱基督的門徒「絕不會與那些曾經揮舞刀劍、如今投擲炸彈的人站在一起」是錯誤的，而且「教宗在談論神學問題時必須小心謹慎，這非常、非常重要」。

針對川普此前的攻擊，教宗回應強調他對川普政府「毫無畏懼」，並將繼續發聲。在13日於阿爾及爾（Algiers）發表的一場演說中，良十四世譴責「新殖民主義」的世界強權，指其違反國際法，但並未點名特定國家。

相較於稍早耶穌貼文所引發的憤怒，對於川普15日貼文的網路回應，顯得較為平淡。然而，與政治和天主教有關的知名人士，仍持續對美國政府與教宗的爭執表達意見。

總部設於美國、全球最大的天主教男性兄弟會組織「哥倫布騎士會」（Knights of Columbus）15日在X平台上發布其最高騎士凱利（Patrick Kelly）為教宗辯護的聲明。

聲明指出：「教宗良十四世在這個充滿戰爭與苦難的世界中，始終呼籲和平、對話與克制。聖父的話語不是政治談話要點，而是福音本身的反映。」

共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在新聞發布會上告訴與會者，在這位宗教領袖涉入「政治渾水」後，對教宗的批評是意料中事。他對教宗關於「『那些參與戰爭的人，耶穌不會聽他們的祈禱』之類的」言論，感到「有點驚訝」。

強生說，「這是基督教神學中一個非常確定的問題」，「有一種東西叫做『正義之戰』（just war）學說。」

強生似乎是指教宗3月29日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）發表的演說，當時教宗引用聖經經文表示：「（耶穌）不聽那些發動戰爭者的祈禱，而是拒絕他們，並說：『即使你們多多祈禱，我也不聽：你們的手上沾滿了鮮血』。」

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