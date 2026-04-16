嚇死人！玉米棒12.6萬、烤肉串6.4萬元...... 這國「海灘詐騙」盛行

哥倫比亞女歌手夏奇拉，下個月將在巴西里約熱內盧知名的柯帕加巴納海灘，舉辦大型演唱會。（法新社）

一名詐騙犯因為將一份原價僅約1.5英鎊（約64台幣）的烤肉串（kebab），以將近1500英鎊（約6萬4300台幣）的天價，賣給一名英國觀光客，而在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）遭到逮捕，成為近期發生在當地海灘的一連串明目張膽詐騙案中的最新一起。

英國「衛報」15日報導，這名男子14日在柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）被拘留，地點就在該地區兩家頂級飯店的對街。據稱，他與一名同夥操縱支付終端機，針對這名外國遊客購買的肉串大幅超收費用。據報導，受害者為這頓餐點支付1萬雷亞爾（reais），而非原價的10雷亞爾。

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這起犯罪是巴西這座最著名城市近期攻佔媒體頭條的一系列海濱詐騙案中的最新一起。近幾個月來，犯罪分子曾試圖向兩名阿根廷遊客收取7000雷亞爾（約4萬4300台幣），購買兩杯巴西莓（açaí）飲品，而一名哥倫比亞遊客則被騙支付2500雷亞爾（約1萬5800台幣），買下一杯卡琵莉亞（caipirinha）調酒。

在烤肉串事件發生前，最令人震驚的案件，或許是一名來自阿根廷的女子，最終為一根塗滿人造奶油的玉米棒支付2萬雷亞爾（近12.6萬台幣），而該玉米棒的售價應為20雷亞爾（約126台幣）。

據報導，該名說西班牙語的遊客在落入陷阱後表示：「我看不懂葡萄牙文的數字。我不會說葡萄牙語。」

里約觀光警察局長阿萊曼尼（Patricia Alemany）告訴「環球報」（O Globo），她的團隊一直努力追捕近期在柯帕加巴納海灘，與鄰近的伊帕尼馬海灘（Ipanema Beach）海灘發生的一波犯罪浪潮的幕後黑手。她將責任歸咎於政府缺乏監管，導致里約海灘失序，進而助長詐騙分子的氣焰。

儘管犯罪事件頻傳，但大多數到訪里約的行程都平安無事，而且近年來湧入巴西的觀光客人數創下新高。一系列大型海灘演唱會提升了里約的國際吸引力，其中包括去年5月女神卡卡（Lady Gaga）據稱吸引超過200萬名粉絲的演出。哥倫比亞知名女歌手夏奇拉（Shakira），下個月也將在當地舉辦一場大型演唱會。

在近期的一次專訪中，即將卸任的巴西旅遊局（Embratur）局長佛瑞索（Marcelo Freixo）表示，巴西去年接待了創紀錄的900萬名遊客，而2024年為670萬名。

佛瑞索認為，部分原因是在新冠肺炎（COVID-19）疫情過後，以及在「世界大部分地區處於戰爭狀態」的時期，全球對歡樂的渴望。

這些觀光客有許多來自鄰國阿根廷；阿國總統米雷伊（Javier Milei）的經濟改革強勢推升披索（peso），使得巴西等地對於中上層階級旅客而言，突然變得便宜。

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