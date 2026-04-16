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    首頁 > 國際

    教宗籲世界和平共存　無畏川普連番抨擊

    2026/04/16 02:00 中央社

    在美國總統川普本週第二度於社群媒體上抨擊羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）後，良十四世今天表示，世界需要聽見和平與共存的訊息。

    路透社報導，良十四世為首位美籍教宗，正展開為期10天的旋風式非洲訪問行程，他在結束首站阿爾及利亞後，搭機前往第二站喀麥隆。他在機上發表談話時，呼籲尊重所有人，並稱此行凸顯不同社群間對話的重要性。

    良十四世甫造訪阿爾及利亞兩天，當地穆斯林占大多數，天主教徒為少數。他談及這段行程時表示：「儘管我們有不同的信仰、有不同的敬拜方式、生活方式也不同，我們仍能和平共存。」

    他還指出：「推廣這樣的形象，是當今世界需要聽見的訊息。」

    在良十四世出訪前夕，川普曾抨擊他很「糟糕」，遭致美國各政治立場的基督徒譴責，但川普仍於昨晚在社交媒體發文，加倍火力批評教宗。

    良十四世於去年5月當上教宗，成為全球14億天主教徒的領袖，他在上任後的頭10個月相對低調，但最近幾週開始直言批評美國與以色列對伊朗的戰爭。

    良十四世13日曾告訴路透社，他打算持續譴責這場戰爭，不會受川普的言論影響。（編譯：陳正健）1150416

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