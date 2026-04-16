為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普提川習會　預期習近平「會給我一個大擁抱」

    2026/04/16 01:36 中央社

    美國總統川普今天表示，儘管有報導稱中國擬提供新的防空系統給伊朗，但北京已同意不輸送武器給伊朗。另外，川普也預期中國國家主席習近平將在川習會「給我一個大擁抱」。

    紐約郵報（New York Post）報導，川普今天進一步表示，對於他努力重啟能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），習近平感到「非常開心」。就在前一天，中國官員才批評美方的封鎖行動「危險且不負責任」。

    川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文主張，「中國對於我永久開啟荷莫茲海峽感到非常高興。我為了他們這麼做，也為了全世界。這種狀況不會再發生，他們已經同意不輸送武器給伊朗」。

    川普也在貼文寫道，「幾週後我到那裡時，習主席將給我一個大大的擁抱，我們正在聰明地且非常順利地合作！這不是比打仗好嗎？？？但是請記住，我們非常善於作戰，若我們必須如此，這方面遠勝過其他國家！！！」

    川普與習近平預計在5月14日與15日，於北京召開領袖會談。這場會議原定3月底登場，但因美國攻打伊朗而延期。

    全球每年逾1/5的石油會通過荷莫茲海峽，其中中國約有45%至50%的原油進口需經過這條能源要道。

    雖然有媒體報導，美國情報部門認為中國正準備提供人攜式防空武器（MANPADS）給伊朗，以協助德黑蘭當局抵禦美軍可能的攻擊，但川普在福斯財經新聞網（Fox Business）今天播出的專訪中表示，他曾致函習近平，要求中方不要向伊朗提供武器，習近平回信稱他沒有這麼做。

    美國副總統范斯（JD Vance）上週率團前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗代表談判，但最終未能達成更廣泛的協議。（編譯：楊惟敬）1150416

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播