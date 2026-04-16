財務壓力沉重！BBC宣布15年來最大規模裁員 2年擬減2000人

英國廣播公司（BBC）宣布，準備在未來2年內裁減最多2000個工作職位。（美聯社檔案照）

英國廣播公司（BBC）15日宣布，在充滿挑戰的媒體環境下，該機構準備在未來2年內裁減最多2000個工作職位。這將是BBC近15年來最大規模的一輪裁員。

BBC代理總裁戴維斯（Rhodri Talfan Davies）在給員工的聲明中表示：「雖然我們仍須敲定細節，但我們預期整體工作職缺將減少1800到2000個。」

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這項裁員消息於15日下午在BBC的新聞跑馬燈螢幕上公布。

戴維斯在BBC發送給法新社的聲明中指出，這是因為BBC面臨「重大的財務壓力，我們需要迅速做出回應」。

他表示，該機構必須從50億英鎊（約2144億台幣）的營運成本中，削減5億英鎊，而且其中大部分必須在2027年與2028年達成。

這波裁員之際，正值BBC面臨動盪的媒體環境，並受到人工智慧（AI）與消費者習慣改變的影響。

美國總統川普已對BBC提起100億美元（約3159億台幣）的誹謗訴訟，原因是一部紀錄片剪輯他在2021年美國國會山莊暴動前的演說，使其看起來像是明確敦促支持者攻擊國會所在地。

新任總裁、前Google歐洲、中東暨非洲事業總裁布里廷（Matt Brittin）將於下個月接管BBC，他的任命被宣布為將帶領該機構「度過轉型期」。

BBC的資金來源是公眾為觀看或收聽內容，而支付的收視授權費。該機構表示，94％的英國成年人每個月都會使用其服務。

BBC在3月份的一份報告中坦承，自2017年以來，其收視授權費的實際收入已下降24％。報告指出：「由於收視授權費帶來的逆境與其他壓力，我們必須在2029年3月前進一步將總成本基礎降低10％。」報告還警告，可能需要削減內容與服務。

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