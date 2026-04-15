美伊4/16二度和談？巴基斯坦斡旋要角訪伊朗 轉達華府訊息

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（右）15日到訪德黑蘭，受到伊朗外長阿拉奇（左）迎接。（美聯社）

外傳美國和伊朗將於16日再度舉行和談，斡旋美伊和談扮演要角的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）15日帶著華府的訊息，到訪德黑蘭；同時，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）說，伊朗正持續透過巴基斯坦，與美國交換訊息，不過，伊朗仍堅持前一輪談判提出的10點方案。

《美國有線電視新聞網》（CNN）15日報導，穆尼爾率領巴基斯坦高階代表團15日抵達德黑蘭，伊朗官方媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）引述巴基斯坦消息來源，穆尼爾帶來華府的訊息，將與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面，討論「與第二輪談判相關議題」。

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CNN指出，如此重要角色公開進行這趟外交訪問，透露出美伊可能會有第二輪談判的正面訊號。同日，巴格赫里也說，伊朗和美國上週末的談判破局後，雙方仍持續交換訊息，「透過巴基斯坦居間斡旋的對話正持續進行，另一方對其所說有關外交部分，究竟有多認真，還有待觀察」。他說，「是美國必須證明其認真看待，因其不僅一再未遵守承諾，也基本上破壞談判」。

根據巴格赫里說法，伊朗未針對新一輪談判有新提案，上週談判提出的10點方案，依然不變。雙方上週談判膠著點不明，不過，巴格赫里稱美國一些要求「不合理且不切實際」，堅持伊朗有權提煉濃縮鈾用於和平用途。

美國、伊朗雙方在上週末談判前，各自提出15點和10點方案；美方15點方案內容未完整公開，但是據稱包含要求伊朗承諾不發展核武，交出高濃縮鈾，限制德黑蘭的國防能力，以及重新開放荷姆茲海峽。《紐約時報》披露內幕，指雙方就伊朗中止所有核活動的期限談不攏，美國要求20年，伊朗堅持5年。

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