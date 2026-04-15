不滿英國拒挺伊朗作戰 川普揚言撤銷貿易協議 英相拒絕屈服

美國總統川普15日再度抨擊英國首相施凱爾在伊朗戰爭中不支持美國，揚言撤銷兩國貿易協議。圖為兩人去年九月在英格蘭會晤。（法新社檔案照）

美國總統川普15日在接受英國天空新聞專訪時威脅，可能撤銷去年與英國達成的貿易協議，理由是英國在伊朗戰爭中未提供足夠支持。川普並再次批評英國首相施凱爾的政策。

川普在專訪中表示：「我們給了他們一個很好的貿易協議，比我必須做的還要好，而協議隨時可以更改。」這項協議於去年完成，美國對多數英國製造商品設定10%的關稅上限，英國則同意進一步開放市場給美國乙醇與牛肉。

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然而，由於美國最高法院裁定部分關稅無效，華府隨後對幾乎所有進口商品暫時加徵10%關稅，直到7月新關稅制度上路，這項協議對英國的優勢已遭到削弱。

英美關係惡化的主因在於中東戰爭。施凱爾拒絕讓英國基地參與美國上月對伊朗的初步打擊，引發川普不滿。施凱爾後來同意美國要求，允許兩處英國軍事基地用於「特定且有限的防禦目的」。

川普批評：「當我們需要他們幫助時，他們不在。當我們需要他們時，他們也不在。當我們不需要他們時，他們同樣不在。他們至今還是不在。」

對此，施凱爾同日在國會表示，他不會屈服於川普的威脅：「這不是我們的戰爭。很多人對我施加壓力，要求我改變立場，包括昨晚發生的事。我不會改變主意，我不會屈服。」英國財政大臣里夫斯也批評川普對伊朗發動戰爭「沒有明確的退出計畫」，是「愚蠢之舉」。

川普還批評英國縮減北海新油氣探勘的決定，認為施凱爾犯了「悲劇性的錯誤」，導致英國能源價格居高不下。

儘管對英國政府日益不滿，川普仍對預計月底訪問美國的英國國王查爾斯三世表達友好，稱他是「偉大的紳士」與「朋友」。川普表示，英美關係緊張「完全不會」影響這次國是訪問。

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