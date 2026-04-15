泰國海灘驚見「活春宮」！法國遊客竟辯稱「不知違法」

泰國旅遊勝地普吉島近日爆發觀光客脫序事件，一對法國籍年輕情侶在光天化日之下，無視旁人目光於海灘發生性行為，警方聞訊後迅速依據監視器畫面循線逮人。（圖取自臉書）

泰國旅遊勝地普吉島（Phuket）近日爆發觀光客脫序事件，一對法國籍年輕情侶在光天化日之下，無視旁人目光於海灘發生性行為。相關影片在社群媒體瘋傳後引發當地社會強烈憤慨，警方迅速依據監視器畫面循線逮人。這起事件再度掀起泰國民眾對外籍觀光客行為不檢以及政府過度追求觀光成長卻疏於管理的批評。

據《紐約郵報》報導，這對24歲的法籍情侶哈蘭（Halan）與娜迪亞（Nadia），上週末在普吉島雷伊海灘（Rayee Beach）全裸親熱，絲毫未對其行為進行遮掩。目擊者指出，兩人在沙灘上旁若無人上演「活春宮」，讓周遭民眾感到震驚且憤怒。

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影片流出後引發當地居民猛烈砲轟。有居民痛斥觀光客行徑「如同牲畜」，直言「寧可沒有觀光收入，也不願生活在這種環境」，也有人自嘲到，「在我們國家好像沒法律一樣，這簡直是恥辱。」

普吉島警方隨後在卡圖區（Kathu）的一間飯店將兩人逮捕。這對情侶對犯行坦承不諱，辯稱因處於度假狀態「一時興起、情難自禁」，並聲稱不知道此舉在泰國違法。最終，警方依「在公共場所裸露或進行猥褻行為」對兩人裁罰157美元（約新台幣5000元），並移送移民局評估是否撤銷其簽證。

事實上，普吉島近期頻繁傳出觀光客脫序行為，包括在嘟嘟車後座、飯店窗台甚至移動中的皮卡車上發生性關係，失控行徑層出不窮。當地居民認為，隨著泰國政府推動免簽政策，觀光人數雖在2025年激增至1400萬人次，卻也帶來更多滋擾與違法活動。

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