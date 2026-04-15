英法主導歐洲「3大目標」護航荷姆茲 是否納入美國仍有歧見

開戰後因荷姆茲海峽航運受阻的貨輪。（路透檔案照）

英國和法國主導下，歐洲國家正制定一項計畫，組成廣泛國際聯盟，將在戰後派遣軍艦到荷姆茲海峽掃雷、護航，維護航運安全。不過，這項任務是否納入美國，歐洲內部仍有歧見。

《華爾街日報》14日報導，法國總統馬克宏17日將與英國首相施凱爾共同主持視訊會議，討論這項計畫。英、法官員表示，美國不會出席；中國和印度受邀參加，但還不清楚2國是否出席。

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這項任務仿效歐盟海軍部隊（European Union Naval Force）2024年在紅海護航的「盾牌行動」（Operation Aspides）。規劃三大目標：首先讓後勤就位以確保目前受困荷姆茲海峽的數百艘船舶，能夠離開；之後展開大規模掃雷行動，清出更廣的航道，讓更多船隻得以通行，而掃雷正是歐洲在軍事上比美國更具優勢之處；最後是巡防艦、驅逐艦執行例行軍艦護航和監視，提升船運商對航道安全的信心。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）14日表示，這項任務唯有在敵對行動停止後才可能部署。此外，歐洲內部對是否完全排除美國參與仍有歧見。馬克宏14日表示，此方案不包括「交戰方」，意指美國、以色列和伊朗；了解這項計畫的歐洲外交官員說，歐洲船艦將不受美國指揮。

法國外交界認為，若美國參與，將使這項方案難以被德黑蘭接受；巴霍指出，此任務將與包括伊朗在內的該海峽沿岸國家協調。這表示，若無伊朗同意，任務將無法推動。不過，英國擔心排除美國可能激怒川普，並使任務規模受限。

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