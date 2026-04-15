擋下校園大屠殺！美英勇校長捨身撲向槍手 腿部中彈仍奮力制伏

校長摩爾（Kirk Moore）在腿部中彈受傷的情況下，仍英勇撲向槍手將其制伏。（圖取自X）

美國奧克拉荷馬州日前發生一起驚險的校園槍擊未遂案，一名曾就讀該校的20歲男子持槍闖入校園企圖行凶，現年60歲的校長摩爾（Kirk Moore）在腿部中彈受傷的情況下，仍英勇撲向槍手將其制伏。校長捨身保護學生的監視器畫面曝光後，引發全美高度關注與讚譽。

據《紐約郵報》指出，這起事件發生於奧克拉荷馬州保羅谷高中（Pauls Valley High School），槍手霍金斯（Victor Lee Hawkins）現年20歲，是該校的校友。

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根據監視器畫面顯示，霍金斯入校後喝令所有人趴下，隨即試圖對一名學生射擊，所幸槍枝卡彈；隨後他改對另一名學生舉槍，此情此景正巧被校長摩爾撞見，霍金斯見狀隨即將槍口對準校長開火，子彈擊中摩爾的右腿。儘管負傷，摩爾仍毫不遲疑地衝向前將霍金斯推向長凳並壓制在地，隨後另一名教職員也加入協助，成功合力制伏霍金斯。

奧克拉荷馬州調查局官員麥基（Hunter McKee）讚揚摩爾與校方工作人員反應迅速，直言他們的行動拯救了無數生命。保羅谷校區總監奈特（Brett Knight）也以「英雄」形容摩爾，並透露摩爾不僅是資深教育者，更是許多同僚的啟蒙導師。市議員尼爾施爾（Kahn Nirschl）對摩爾的介入深表感激，強調若非其果敢行動，後果不堪設想。

調查報告顯示，霍金斯承認從父親那裡偷走槍枝，並坦承自己崇拜1999年造成14人死亡的「科倫拜校園槍擊案」，欲效法該案發動大規模屠殺；他更向調查人員直言自己「討厭校長」，此行目標就是殺害摩爾。霍金斯目前被控意圖謀殺等多項罪名，預計5月8日出庭受審。英雄校長摩爾經治療後狀況穩定，目前正居家休養。

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