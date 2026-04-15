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    川普評匈牙利準總理馬格雅「會做得很好」 談前盟友奧班「是好人」

    2026/04/15 17:55 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普受訪時大讚匈牙利準總理馬格雅「會做得很好」。圖為馬格雅13日在布達佩斯的記者會上發言。（路透）

    美國總統川普受訪時大讚匈牙利準總理馬格雅「會做得很好」。圖為馬格雅13日在布達佩斯的記者會上發言。（路透）

    美國總統川普14日表示，他喜歡匈牙利準總理馬格雅（Peter Magyar），並認為馬格雅「會做得很好」；至於敗選的右派總理奧班（Viktor Orban）「是個好人」。

    馬格雅在12日的匈牙利國會大選中，擊敗號稱歐洲版川普、選前獲得川普背書的奧班（Viktor Orban）。

    根據美國廣播公司新聞（ABC News）特派員卡爾（Jonathan Karl）在X上貼出的川普受訪發言，川普說：「我認為這個新人（指馬格雅）會做得很好－－他是個不錯的人」。

    根據卡爾說法，川普指出，馬格雅曾是奧班的民族主義政黨「青年民主黨」（Fidesz-MPP）的成員，對移民問題有類似看法。「我認為他會做得很好。」

    美國副總統范斯（JD Vance ）曾在匈牙利大選前造訪匈國首都布達佩斯，並與奧班一同現身競選造勢集會；據稱川普曾表示，他不知道要是他親自去匈牙利為奧班站台，大選結果是否會有所不同。

    川普告訴卡爾，奧班本就落後，「我並沒有那麼插手這（場選舉）。不過，維克多（奧班之名）是個好人。」

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