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    首頁 > 國際

    中國：堅定支持古巴 反對脅迫外交與外來干涉

    2026/04/15 16:56 編譯張沛元／綜合報導
    古巴總統狄亞士－卡奈。（路透資料照）

    古巴總統狄亞士－卡奈。（路透資料照）

    針對古巴可能成為下1個華府採取軍事行動的目標，與古巴關係密切的中國15日表示，堅決反對脅迫外交，堅定支持古巴維護國家主權、反對外來干涉。

    中國外交部發言人郭嘉昆15日在例行記者會上被問到，古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）日前接受美國媒體採訪時說，古巴願意在尊重、平等與不設條件的前提下同美國開展對話、拒絕應美國要求辭職，以及華府沒有理由對不對美國構成威脅的古巴發動軍事侵略，以及美國13日揚言，可能會在伊朗問題結束後處理古巴，中方對此有何評論時，做上述表示。

    狄亞士－卡奈9日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時直言，他不會在美國壓力下辭職，並呼籲美國公開對話。狄亞士－卡奈說，古巴是自由主權國家，是自由國家，擁有自決權與獨立性，「我們不受美國擺佈」。

    13日，繼委內瑞拉與伊朗後，美國總統川普暗示古巴會是華府的下一個目標。川普說，「古巴是個失敗的國家……我們在解決這事（指伊朗戰爭）後我們可能會順便處理一下古巴」。

    中國與古巴關係密切，古巴身為西半球唯一共產主義國家，是第1個承認中華人民共和國的美洲國家；兩國意識形態相近，在政治、軍事與經貿上合作緊密。

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