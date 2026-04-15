匈牙利變天後出重手！新任總理馬格雅擬修媒體法 廢除親政府宣傳機器

匈牙利候任總理馬格雅。（路透社）

匈牙利日前舉行國會大選，反對黨「尊重與自由黨」（Tisza）取得壓倒性勝利，終結強人總理奧班（Viktor Orban）長達16年的執政。候任總理馬格雅（Peter Magyar）週三（15日）誓言，上任後將立即暫停現行的國家媒體新聞播報，並推動媒體法改革，以恢復新聞自由，以終結長期以來淪為執政黨喉舌的宣傳機器。

據《路透》報導，馬格雅在接受採訪時表示，「每一位匈牙利公民都值得擁有一個播報真相的公共媒體」。他隨後在社群平台Ｘ發文直言，匈牙利剛見證了「宣傳機器的最後幾天」，並宣布在新政府正式上台後，將暫停所謂「公共」媒體新聞服務，直到其公共服務性質完全恢復為止。

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奧班過去16年的統治被視為西方世界「非自由主義」保守派的指標。批評者指出，奧班政府近年來透過親信組成的「中歐新聞與媒體基金會」（KESMA），掌控了包含電視台、新聞網及地方報刊在內超過400家媒體，導致獨立媒體幾近消失。

儘管奧班否認控制媒體及削弱民主，並稱其此舉是政府為了保護匈牙利的基督教傳統免受歐盟自由派思想侵害，但馬格雅指出，過去奧班是國營電台的每週常客，反對派政治人物卻鮮少受邀，這種失衡現象必須改變。

馬格雅表示，新政府需要時間通過新的媒體法與成立獨立的媒體主管機關，確保國營媒體回歸專業與公共利益。

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