嗜酒好色成破口！ 中國外交官遭「仙人跳」洩密自保

圖為一名性工作者在紅燈區的櫥窗後等待顧客。示意圖與新聞無關。（法新社）

中國國家安全部今（15）日公布多起間諜滲透案例，揭露駐外人員遭境外情報機構策反的手法。其中，一名郭姓外交人員因私生活弱點遭鎖定，被設局捲入「仙人跳」後，最終被迫出賣機密，引發關注。

綜合中媒報導，郭姓外交人員因嗜酒好色，被派駐國情報單位視為突破口。對方先安排一名黎姓華商與其建立關係，隨後誘導前往色情場所消費，期間突遭多名警方闖入查緝。黎男隨即找來一名「友人」協助脫困，但該名人士實為情報人員，整起事件自始即為精心設計的「仙人跳」陷阱。

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郭男事後遭對方以現場影像要脅，被迫配合提供大量中國機密情報。中國國安部稱，相關行為對國家安全造成重大損害，事後郭男與黎男均遭查獲並依法懲處。

除該案外，中國國安部亦披露多起不同型態的滲透案例。另有一名孟姓駐外人員，於社交場合結識外籍女子後，在未設防情況下洩露內部資訊並收取報酬。後續對方直接表明情報人員身分，雙方甚至簽訂合作協議。孟某某返國後持續與境外人員接觸，最終遭掌握證據後逮捕。

第三起案例則涉及趙姓人員在出國留學期間遭外國人以價值觀滲透與金錢、移民誘因吸收。返國進入軍工單位後，持續蒐集並外洩敏感資訊換取報酬，但最終發現所謂「高額回報」僅為虛構承諾，仍遭依法查辦。

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