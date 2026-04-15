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    首頁 > 國際

    匈牙利準總理將與MOL公司高層對話 聚焦燃料供應

    2026/04/15 16:40 編譯張沛元／綜合報導
    油價飆升外加俄羅斯石油輸油管停供，匈牙利新政府急於確保能源供應安全。圖為因攻擊受損而停供俄油的「友誼」輸油管。（路透資料照）

    油價飆升外加俄羅斯石油輸油管停供，匈牙利新政府急於確保能源供應安全。圖為因攻擊受損而停供俄油的「友誼」輸油管。（路透資料照）

    匈牙利國會大選贏家、準總理馬格雅（Peter Magyar）15日表示，他必須與石油公司MOL領導高層舉行會談，並稱確保燃料安全是未來幾週的當務之急。

    馬格雅的中間偏右政黨「尊重與自由黨」（Tisza）在12日的匈牙利大選中取得大勝，終結右派總理奧班（Minister Viktor ）長達16年的執政。

    隨著全球汽柴油價格因伊朗戰爭而飆升，奧班在3月初宣布調整燃油價格上限，其政府還禁止出口原油、柴油與95無鉛汽油；再加上經烏克蘭將俄羅斯石油輸送到匈牙利的「友誼」（Druzhba）輸油管因遭攻擊受損而停止供油，奧班政府說，將釋出45天的國家燃料儲備。

    匈牙利是歐盟成員國，而歐盟國家至少要有90天淨進口量的石油儲備。數據顯示，匈牙利的戰略石油與石油產品的儲備，從2月底的91天淨進口量、3月底的44天的淨進口量，到14日回升至53天淨進口量。

    馬格雅說，現任政府未來20～30天內對戰略石油儲備背負有重大責任，「大家都希望『友誼』輸油管在4月底以前重啟，但即便如此，補充戰略石油儲備的補充需要時間。」

    「最重要的是，在即將卸任的（奧班）政府與（新的）「尊重與自由黨」政府上任初期，必須確保未來幾週的（能源）供應安全。」

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