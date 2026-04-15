快看你有在裡面嗎？荷蘭酒商祭出「1年免費啤酒」尋廣告素人

近期荷蘭百年啤酒大Amstel推出的全新廣告，特意委託攝影師前往不同的酒吧，偷偷拍攝現場民眾與好友飲酒作樂的真實模樣。（圖擷取自「Mediashotz」YouTube） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

隨著民眾對「肖像權」等個人隱私意識提高，許多國家都會制定相關法規，打擊未經許可偷拍等不良行為。不過來自荷蘭的百年啤酒大廠「Amstel」卻反其道而行，託人前往多間酒吧偷拍現場民眾後，將畫面製作成一支廣告，並公告說若有人發現自己在裡面且願意授權影像使用，就會免費贈送1年份的啤酒，消息一出，立即引發熱議。

綜合外媒報導，現在隸屬於海尼根公司（Heineken）的Amstel，最初是在1870年，由一群好友一起在荷蘭阿姆斯特丹創立，因此長期將「友誼」奉為品牌精神。Amstel表示，為了推廣這個精神，他們決定進行一項打破傳統廣告拍攝手法的宣傳活動，委託攝影師低調前往各地酒吧「未經許可拍攝」（Shot Without Permission）。

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Amstel表示，他們進行相關調查與研究後，發現約有68%的人，會在與親密朋友相處時刻，最能感受到真實的自我。為此，Amstel決定讓攝影師以旁觀者視角，默默拍攝每一個到酒吧與好友聚會的民眾，並強調正因為沒有劇本、演員、導演與壓力，這些被拍攝者才能在不經意的瞬間，展現出真實流露的情誼。

報導指出，Amstel在攝影師完成拍攝後，有請作業團隊盡可能聯繫被拍攝者，告知拍攝原因與尋求將影像授權使用在廣告中，假如對方同意，就會免費提供1年份的Amstel啤酒，不同意則會將相關影像徹底刪除。另外，如果有民眾發現自己的身影出現在廣告中，同樣可以來聯繫Amstel，屆時也能獲得1年份的免費Amstel啤酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Amstel photographie des amis sans prévenir pour montrer l’amitié sans mise en scène https://t.co/FApULFOOWX via @Creapills pic.twitter.com/VrUC7jWZRO — Aurélie Coudouel （@AurelieCoudouel） April 14, 2026

Amstel photographie des amis sans prévenir pour montrer l’amitié sans mise en scène ????????



Avec “Shot Without Permission”, imaginée par INGO Amsterdam, la marque capture de vraies scènes dans des bars sans prévenir, avant de demander l’accord après coup. Les modèles d’un jour… pic.twitter.com/gH3RmQSDql — Creapills ???? （@creapills） April 14, 2026

Instead of casting actors, building sets, styling wardrobes or staging moments, Amstel chose to portray friends… Being friends.



Introducing: Shot Without Permission.

A photographic project to prove that real friendship can’t be faked.



If you’ve been hanging out with your… pic.twitter.com/UhyoglSiK1 — Ogilvy （@Ogilvy） April 13, 2026

Amstel表示，多數被拍攝者有將影像授權給他們使用，不過如果有人發現自己也被拍進廣告中，可以來聯繫他們，屆時會免費贈送1年份的啤酒。（圖擷取自社群平台「X」） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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