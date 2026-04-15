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    首頁 > 國際

    快看你有在裡面嗎？荷蘭酒商祭出「1年免費啤酒」尋廣告素人

    2026/04/15 21:06 即時新聞／綜合報導
    近期荷蘭百年啤酒大Amstel推出的全新廣告，特意委託攝影師前往不同的酒吧，偷偷拍攝現場民眾與好友飲酒作樂的真實模樣。（圖擷取自「Mediashotz」YouTube） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    近期荷蘭百年啤酒大Amstel推出的全新廣告，特意委託攝影師前往不同的酒吧，偷偷拍攝現場民眾與好友飲酒作樂的真實模樣。（圖擷取自「Mediashotz」YouTube） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    隨著民眾對「肖像權」等個人隱私意識提高，許多國家都會制定相關法規，打擊未經許可偷拍等不良行為。不過來自荷蘭的百年啤酒大廠「Amstel」卻反其道而行，託人前往多間酒吧偷拍現場民眾後，將畫面製作成一支廣告，並公告說若有人發現自己在裡面且願意授權影像使用，就會免費贈送1年份的啤酒，消息一出，立即引發熱議。

    綜合外媒報導，現在隸屬於海尼根公司（Heineken）的Amstel，最初是在1870年，由一群好友一起在荷蘭阿姆斯特丹創立，因此長期將「友誼」奉為品牌精神。Amstel表示，為了推廣這個精神，他們決定進行一項打破傳統廣告拍攝手法的宣傳活動，委託攝影師低調前往各地酒吧「未經許可拍攝」（Shot Without Permission）。

    Amstel表示，他們進行相關調查與研究後，發現約有68%的人，會在與親密朋友相處時刻，最能感受到真實的自我。為此，Amstel決定讓攝影師以旁觀者視角，默默拍攝每一個到酒吧與好友聚會的民眾，並強調正因為沒有劇本、演員、導演與壓力，這些被拍攝者才能在不經意的瞬間，展現出真實流露的情誼。

    報導指出，Amstel在攝影師完成拍攝後，有請作業團隊盡可能聯繫被拍攝者，告知拍攝原因與尋求將影像授權使用在廣告中，假如對方同意，就會免費提供1年份的Amstel啤酒，不同意則會將相關影像徹底刪除。另外，如果有民眾發現自己的身影出現在廣告中，同樣可以來聯繫Amstel，屆時也能獲得1年份的免費Amstel啤酒。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    Amstel表示，多數被拍攝者有將影像授權給他們使用，不過如果有人發現自己也被拍進廣告中，可以來聯繫他們，屆時會免費贈送1年份的啤酒。（圖擷取自社群平台「X」） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    Amstel表示，多數被拍攝者有將影像授權給他們使用，不過如果有人發現自己也被拍進廣告中，可以來聯繫他們，屆時會免費贈送1年份的啤酒。（圖擷取自社群平台「X」） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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