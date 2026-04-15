經濟艙也能躺平睡覺！ 紐西蘭航空將推出「3層睡眠艙」

紐西蘭航空將於今年11月在一些長程航班上設立「睡眠艙」，給經濟艙乘客付費使用。（圖擷取自@airnz社群平台「Instagram」）

長途飛行時坐經濟艙總會覺得腰痠背痛，想讓椅背斜一點又擔心後面的人有意見，紐西蘭航空（Air New Zealand）將在今年11月起，開放部分航班上的經濟艙乘客「加價」使用睡眠艙（Economy Skynest），乘客可1次預訂4小時，每次價格為495美元（約新台幣1萬6千元）。

《CNN》報導，紐西蘭航空將在新的Boeing 787-9 Dreamliner客機上推出睡眠艙服務，服務將於5月18日開放預訂，這些睡眠艙共有6個獨立空間，採上下舖排列，內部配有床墊與寢具、隱私窗簾、安全帶、閱讀燈、充電插孔以及盥洗包。且強調，每位乘客使用結束後，機組人員都會更換枕頭、床單與毛毯。

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紐西蘭航空執行長拉維夏卡爾（Nikhil Ravishankar）在新聞稿中表示，這些睡眠艙讓乘客可以「伸展身體、完全躺平，並在飛行途中獲得幾小時真正的休息」。同時指出，「讓更多人在超長程航班中能夠好好休息，能讓往返紐西蘭的旅程變得更容易接受」。

此外，紐西蘭航空還提供「空中沙發」（Sky Couch）服務，透過抬高腳踏板，讓3個經濟艙座位變成1個平坦空間，供乘客躺下休息。另一方面，聯合航空（United Airlines）今年也提出類似的3座椅轉沙發設計，但評價褒貶不一。

拉維夏卡爾2022年接受CNN Travel訪問時曾表示過，航空公司對睡眠週期進行了相當多研究。一般來說，一個完整的睡眠週期約為90分鐘，因此4小時的時段能讓乘客有足夠時間放鬆、入睡並自然醒來。

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