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    首頁 > 國際

    歹徒持槍闖美高中！校長飛撲制伏槍手中彈 英勇畫面曝光

    2026/04/15 15:46 即時新聞／綜合報導
    校長將兇嫌制伏。（取自X@nicksortor）

    校長將兇嫌制伏。（取自X@nicksortor）

    美國奧克拉荷馬州保羅谷高中上週二（7日）遭一名被退學的學生持槍闖入，意圖行兇。校長摩爾（Kirk Moore）見狀，立刻飛身上前將對方撲倒，在隨後到場的另名教職員協助下成功奪下兇徒手中武器。過程中，摩爾腿部中彈，所幸送醫後並無大礙。外媒今日曝光當時監視器畫面中摩爾英勇的身姿，在社群上掀起討論。

    綜合外媒報導，奧克拉荷馬州警方指出，20歲的犯嫌霍金斯（Victor Lee Hawkins）當天下午攜帶兩把手槍闖入學校大廳後，隨即喝令所有人趴下。他一度試圖向一名學生開槍，但因槍枝卡彈未果；在排除故障後，又朝另一名學生開槍，所幸並未擊中。當時在大廳的兩名學生向其哀求饒命後獲准離開，其餘學生也趁隙逃跑。

    就在混亂之際，摩爾從附近的門衝出，如同美式足球員進攻般從後方飛身撲倒霍金斯，將其臉部壓制在長凳上並奪下槍枝。隨後在副校長的協助下，兩人合力將犯嫌制伏。摩爾在搏鬥過程中腿部不幸中彈送醫，所幸治療後恢復良好。奧克拉荷馬州保羅谷（Pauls Valley）警長梅（Don May）讚嘆，摩爾的舉動毫無疑問救了全校師生的性命。

    檢方調查發現，霍金斯是該校的退學生，他供稱自己不喜歡摩爾，甚至坦言想要效仿1999年造成14人死亡的「科倫拜校園槍擊案」，原計畫在殺害學生、教職員與校長後自殺。目前霍金斯被關押在加文郡拘留中心，保釋金高達100萬美元，面臨意圖謀殺、惡意持槍指向他人以及在公共場所攜帶武器等多項重罪起訴。

    摩爾在聲明中表示，自己目前身體狀況穩定，正積極復健並期待重返崗位。他也將這次的反應歸功於校園平時對威脅評估的訓練，感性說道：「我很感激在關鍵時刻，我的本能、平時的訓練以及上帝的引領，讓我能及時做出反應。」

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