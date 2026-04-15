中國遊客腰斬也不怕！台韓強勢補位 日本3月觀光客再創歷史新高

在台灣和南韓等國旅客強勢補位下，最新3月旅日外籍遊客高達361萬8900人次，創下3月新高。（法新社）

日本首相高市早苗去年11月初在國會發表「台灣有事」談話，引發中國不滿，祭出多項報復行動，包括建議公民不要前往日本旅遊。儘管今年以來中國赴日旅遊人數驟降，但因台灣和南韓等國旅客強勢補位下，最新3月旅日外籍遊客高達361萬8900人次，創下3月新高。

日本政府觀光局（JNTO）公布今（15日）年3月訪日外籍遊客統計數字，今年3月旅日外籍遊客高達361萬8900人次，較去年同期增加3.5%，創下3月新高。今年1至3月旅日外籍遊客破千萬人次，連兩年達標。

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印尼、越南、美國、加拿大、英國、德國、北歐旅日遊客創單月歷史新高，台灣、南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、澳洲、墨西哥、法國、義大利、西班牙、俄羅斯等13國，則寫下歷年3月最高紀錄。

日本觀光局分析，3月旅客創新高主因包括日圓貶值、櫻花季效應及新航線開通；此外，中東局勢影響歐洲航線，導致飛行時間拉長，也使部分旅客轉往日本，帶動東南亞市場全面成長。

旅日兩大主力的台灣、南韓遊客數持續增加，其中台灣觀光客達65萬3300人次，增加24.9%；南韓觀光客79萬5600人次，也增加15%。

觀光局指出，台灣遊客創3月新高的原因，除了櫻花季外，還有世界棒球經典賽（WBC）助攻，另外包含台中到熊本、桃園到青森航線的增加，也讓台灣遊客有更多航班選擇。

而中國遊客在中共政府祭出旅日禁令的情況下，3月份旅日人數僅29萬1600人，驟降55.9%。

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