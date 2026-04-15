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    首頁 > 國際

    至少250人失蹤！ 羅興亞難民船在安達曼海翻覆

    2026/04/15 15:40 編譯陳成良／綜合報導
    圖為過去羅興亞難民於海上乘坐翻覆船隻的資料照。近期安達曼海發生重大船難，1艘載有約250名難民的船隻翻覆，再度凸顯跨海偷渡面臨的致命風險。（路透資料照）

    圖為過去羅興亞難民於海上乘坐翻覆船隻的資料照。近期安達曼海發生重大船難，1艘載有約250名難民的船隻翻覆，再度凸顯跨海偷渡面臨的致命風險。（路透資料照）

    印度洋東北部的安達曼海發生重大海難。聯合國難民署（UNHCR）與國際移民組織（IOM）證實，一艘載有羅興亞難民與孟加拉籍公民的漁船，在前往馬來西亞途中翻覆，目前至少有250人下落不明。

    《美聯社》報導，孟加拉海岸防衛隊證實，該船先前從孟加拉南部特克納夫（Teknaf）出發。據獲救者描述，當時海面強風巨浪導致船隻失去控制，隨後傾覆沉沒。4月9日，1艘行經該海域的貨輪「M.T. Meghna Pride」號發現這批在海上漂流的生還者，並成功救起9人（3名羅興亞人與6名孟加拉籍公民）。獲救者當時在海上漂流，被路過船隻發現後救起。

    據初步調查，該船在航行過程中遭遇強風與惡劣海象，加上船體嚴重超載，導致船身失控。目前聯合國與相關單位仍在試圖釐清翻覆確切時間，惟因事發海域位於孟加拉領海之外，且資訊碎片化，針對其餘250餘名失蹤乘客的搜救行動進展極為緩慢。

    獲救的9名生還者目前已由孟加拉海岸防衛隊移交當地警方，情況穩定。

    難民冒險跨海 相關行程涉及人口販運

    聯合國難民署與國際移民組織指出，許多羅興亞難民因營區資源有限，選擇搭船前往馬來西亞或印尼尋找工作機會，部分行程涉及非法人口販運網絡。報導指出，目前緬甸若開邦的暴力衝突仍迫使大量羅興亞人逃往孟加拉，隨著海上偷渡風險持續，相關人道危機仍是區域安全關注焦點。

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