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    首頁 > 國際

    《金融時報》：伊朗精準鎖定攻擊美軍基地 利用中國間諜衛星

    2026/04/15 15:14 編譯謝宜哲／綜合報導
    《金融時報》表示，伊朗利用中國間諜衛星TEE-01B鎖定美軍在中東的軍事基地。（擷自X@Osinttechnical）

    《金融時報》表示，伊朗利用中國間諜衛星TEE-01B鎖定美軍在中東的軍事基地。（擷自X@Osinttechnical）

    《金融時報》今（15）日表示，伊朗於2024年底秘密購得1顆中國間諜衛星，使其能夠在近期的中東戰爭中鎖定美軍在中東的軍事基地。

    根據《路透》報導，《金融時報》引述一份伊朗軍方文件稱，這顆名為TEE-01B的衛星由北京沐美星空科技有限公司（Earth Eye Co.）製造並發射。該衛星從中國發射升空後，被伊朗革命衛隊空天部隊接收。

    《金融時報》引述帶有時間戳的座標清單、衛星圖像和軌道分析數據說，伊朗軍方指揮官指示該衛星監視美國主要軍事設施。相關影像拍攝於3月，且在影像中的地點遭受無人機和飛彈攻擊前後。

    《金融時報》指出，該衛星於3月13日、14日和15日拍攝了沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的圖像。美國總統川普3月14日證實，該基地的美軍飛機遭到攻擊。

    作為交易的一部分，伊朗革命衛隊還獲得了使用北京公司航天馭星（Emposat）所營運的商業地面站。航天馭星是1家衛星控制與數據服務供應商，其網路覆蓋亞洲、拉丁美洲及其他地區。

    《金融時報》稱，白宮未就航天馭星與伊朗革命衛隊之間的關係置評，但1位發言人稱，美國總統川普警告說，若中國向伊朗提供防空系統將會面臨大麻煩。

    《路透》無法核實《金融時報》報導內容。美國白宮、中央情報局、五角大廈以及中國外交部、國防部，都未回應《路透》置評請求。

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