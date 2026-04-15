中共官媒唬爛機器人「健步如飛」 民眾直擊畫面流出狠打臉

中國機器人在半程馬拉松賽事前的測試夜跑大出洋相。（本報合成，擷取自X）

2026中國北京亦莊半程馬拉松預計19日登場，屆時將邀請26個品牌的300台人形機器人與3萬名人類一同比賽。主辦方近日特地為了機器人展開賽前夜跑測試，測試過程卻鬧出一連串笑話，更因官媒與民間流出的畫面落差太大，在網路上掀起熱烈討論。

根據中共官媒《人民日報》、《科技日報》報導，70多台人形機器人11日深夜聚集在北京市亦莊區街頭，不僅呈現邁步穩健、整齊奔跑的壯觀畫面，還宣稱此展現出中國在人形機器人領域邁向世界頂尖、甚至未來有望超越「閃電飛人」博爾特（Usain Bolt）的強大實力。

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然而，在現場觀眾拍攝的影片中，馬拉松賽道變成了「大型翻車現場」。許多機器人跑著跑著便重心不穩、慘摔在地；有的機器人肢體僵硬、原地抽搐，甚至有機器人在奔跑途中疑似系統負荷過載，當場發生零件爆炸、冒出火花，甚至出現「手臂脫落」等驚悚畫面。

中國網友紛紛笑虧，「這個機器人跑起來感覺好命苦」、「冒火花掉手臂的大概是骨質疏鬆，建議補鈣」、「人工智障」、「最後靠剪輯取得勝利，又贏麻了」、「雖然沒用，但這是一種展示性國家工程，可給中國人洗腦」。

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