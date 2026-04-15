烏德簽署無人機生產協議 澤倫斯基：或成歐洲最大規模項目

烏克蘭總統澤倫斯基14日拜訪德國，並與德國達成國防合作計劃。圖為澤倫斯基與德國總理梅爾茨。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基14日拜訪德國柏林，並與德國達成國防合作計劃，其中包括1項無人機生產協議。澤倫斯基表示，該協議有望成為歐洲同類項目中規模最大的項目之一。

根據《路透》報導，烏克蘭與德國簽署的協議，凸顯烏克蘭國防工業在經歷了長達4年多的俄烏衝突後地位日益提升，尤其是在無人機技術快速創新方面。

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德國總理梅爾茨在柏林舉行的記者會上表示，「沒有哪個國家的國防工業比烏克蘭更具創新性。通過我們的支持，我們正在加強德國和歐洲的國防能力以及我們的工業基礎。」

澤倫斯基指出，兩國團隊仍在就無人機協議的範圍和細節進行磋商，該協議建立在兩國企業現有合作的基礎上。

澤倫斯基稱「德國是我們的重要合作夥伴，所以我相信，我們將達成1項規模最大的協議，甚至可能是歐洲最大的此類協議。」

德國國防部說該計劃將成立合資企業，向烏克蘭軍方提供數千架無人機。德國同意投資數億歐元，用於發展所謂縱深打擊能力。

值得注意的是，德國是歐洲向烏克蘭提供軍事援助的最大國家。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，德國已向烏克蘭提供了約550億歐元（約台幣2兆元）的援助，並在當前預算中撥出了115億歐元（約台幣4283億元）。

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