日高中冰球員練習時頸部受重傷 校方竟讓他「躺巴士地板」載回

日本滋賀縣草津市光泉天主教高中冰上曲棍球部一名高三男學生，去年6月在神戶參加練習賽時，因碰撞導致頸髓損傷。（取自GoogleMaps）

日本滋賀縣草津市光泉天主教高中冰球部一名高三男學生，去年6月在神戶參加練習賽時，因碰撞導致頸髓損傷。媒體向校方求證後證實，儘管學生當時已無法行走，校方卻未在第一時間叫救護車，反而讓學生躺在交通車地板上載回。

根據《讀賣新聞》報導，當時這名學生在比賽中與對手及圍欄發生劇烈碰撞，隨即反映脖子痛、手部麻痺且使不上力。現場教練與顧問觀察後，認為學生意識清醒且能正常交談，自行判斷只是輕微腦震盪。校方在聯繫家長後，竟由其他學生將受傷同學揹上巴士，並讓他躺在車內地板上，一路顛簸載回滋賀縣。

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直到抵達滋賀後，家長才趕緊自行撥打救護車將孩子送醫，經醫生診斷確認為嚴重的頸髓損傷。該名男同學隨後進入漫長的住院與復健期，整個高三下學期幾乎無法到校上課。

然而，該校的危機管理手冊中其實明確規定，若學生頭部疑似受重擊，必須立即叫救護車送醫。校方坦承處置確實有疏失，目前已針對手冊內容重新修訂，並對教職員加強宣導相關防範流程。

雖然受傷學生目前已經畢業且生活能自理，但家長對校方當時的消極處置感到極度不滿，要求進行詳細調查。校方對此表示，當時確實應該在現場就叫救護車，對於在學校管理下發生的事故感到非常抱歉，承諾會配合家長進行調查。

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