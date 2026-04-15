時機已到？歐盟官員：匈牙利變天可能有助烏克蘭加入

歐盟擴張事務負責人科斯14日表示，匈牙利政府更迭可能有助於為烏克蘭爭取900億歐元的援助，並為其加入歐盟注入「新的動力」。（美聯社）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）12日在國會選舉中敗給政壇新秀馬格雅（Peter Magyar），長達16年執政畫下句點。對此歐盟擴張事務負責人科斯（Marta Kos）14日表示，匈牙利政府更迭可能有助於為烏克蘭爭取900億歐元（約台幣3.3兆元）的援助，並為其加入歐盟注入「新的動力」。

根據《法新社》報導，科斯14日在國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議間隙發表演講時，將匈牙利總理奧班的敗北描述為歐洲的重大勝利。

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科斯指出，她預計這將對烏克蘭的入盟進程產生積極影響，還有助烏克蘭獲得一筆巨額貸款，以支撐其預算。

科斯說「有了這900億歐元，我們可以滿足烏克蘭在2026年和2027年的財政需求。」

奧班反對烏克蘭加入歐盟的任何進展，也對貸款擁有實際否決權。他將否決權與烏克蘭之間因1條輸送俄羅斯石油的管道受損而引發的爭議掛鉤。

雖馬格雅反對烏克蘭快速加入歐盟，也反對向烏克蘭提供軍事援助，但他曾承諾將就烏克蘭的歐盟會員資格舉行公投。

另外馬格雅也可能允許歐盟推進關於烏克蘭入盟相關的談判章節（negotiation chapters），這是歐盟一直推動的程序。

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