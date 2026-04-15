川普威脅退出北約！ 歐洲啟動「沒有美國」防衛備案

北約秘書長呂特（左）與美國總統川普2026年在瑞士達沃斯會晤。隨著川普多次釋出可能退出北約訊號，歐洲各國正加速研擬「無美版北約」防衛備案。（美聯社）

在美國多次釋出可能退出北約的訊號下，歐洲各國正推動一項後備防衛計畫，準備在缺乏美軍支援的情況下維持防禦體系運作。這項防衛備案正隨著美國揚言撤離的警告而加速推進。

根據《華爾街日報》14日獨家報導，由於美國總統川普近期因歐洲拒絕支持美軍對伊朗的戰事，以及收購格陵蘭島受挫，多次威脅退出北約（NATO），歐洲官員正透過非正式管道推進相關計畫。部分參與官員將其稱為「歐洲版北約」，目標在於即使華盛頓當局撤回駐軍或拒絕協防，歐洲仍能利用現有架構維持對俄羅斯的軍事威懾力。

請繼續往下閱讀...

這項防衛計畫取得實質進展的關鍵，在於柏林當局政治立場的重大轉變。數十年來，德國始終將美國視為歐洲安全的最終保障，抗拒由法國主導的防務自主倡議。知情人士透露，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在評估美國政策走向後，認定歐洲必須承擔更多防禦責任，進而促成英國、法國、波蘭與北歐國家的廣泛共識。

為填補美軍若撤離所留下的戰力真空，歐洲各國正著手解決實務層面的軍事挑戰。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）指出，恢復義務役徵兵制是凝聚國家防禦力量的關鍵環節。在硬體軍備上，德國與英國上個月已宣布聯合開發匿蹤巡弋飛彈與極音速武器，試圖在反潛作戰、空中機動與偵察能力等領域，加速建立在地軍工生產鏈。

防務最敏感底線：探討取代美國核保護傘

報導提到，儘管歐洲將接手更多指揮任務，但情報系統與核威懾仍是目前最難以填補的戰略缺口。歐洲官員表示，美軍的衛星監視與飛彈預警系統是現有防禦體系的骨幹。隨著美國可能縮減安全承諾的風險升高，德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏已開始討論是否將法國核威懾力量擴展至其他歐洲國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法