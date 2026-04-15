毒梟遺毒炸開！河馬暴增80隻肆虐 哥倫比亞決定全面撲殺

毒梟留下的河馬繁衍出80多隻群體，造成環境汙染和附近居民安全風險，哥國政府決定將這80隻全數安樂死。（法新社）

哥倫比亞毒梟艾斯可巴（Pablo Escobar）在1993年遭警方擊斃後，其私人動物園內飼養的4頭河馬經過多年的繁殖，如今已變成多達80隻的群體，造成環境汙染和附近居民安全風險，哥國政府曾發起結紮行動，但宣告失敗，現決定將這80隻河馬全數安樂死。

綜合外媒報導，毒梟艾斯可巴在1980年代非法引進4隻河馬到哥倫比亞的私人莊園，後來他槍戰中被警方擊斃，莊園廢棄，結果4隻河馬由於沒有天敵，食物又十分充足，隨著時間的推移，已經變成多達80隻的群體。

請繼續往下閱讀...

哥倫比亞河馬被列入地球上最大入侵物種的金氏世界紀錄，哥倫比亞是成為非洲大陸以外，最大的野生河馬族群。

河馬數量激增造成當地嚴重破壞，牠們進入農場附近區域，阻塞鐵路，襲擊漁船和人類。河馬大量的糞便造成水污染，並將水獺和凱門鱷等原生物種驅逐出它們的棲息地。

哥倫比亞當局曾發起絕育行動，但這項政策最終以失敗告終，原因在於每例手術費用高達5萬美元以上（約新台幣158萬），手術本身也存在許多風險。還傳出1架試圖運送河馬的直升機因無法承受河馬重量而險些墜毀。

由於河馬造成的問題持續出現，哥倫比亞政府決定在今年下半年對80頭河馬實施安樂死。

消息一出立刻遭到動物權益倡導組織和一些政界人士反對，他們批評河馬是健康的活生生動物，牠們也都是政府疏忽的受害者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法