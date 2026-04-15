德國版畢立可案！ 中國留學生下藥性侵女友 犯罪群組噁心內幕曝光

在德中國留學生長期下藥性侵女性，甚至組成一個群組交流犯案心得。（示意圖）

德國慕尼黑法院14日針對一起震驚國際的下藥性侵案作出宣判。一名就讀於慕尼黑大學、攻讀機器人碩士的28歲中國籍留學生鍾義（音譯），因於2024年期間對女友實施多次下藥性侵並拍攝影片傳播，被依2項未遂謀殺罪與7項加重強暴罪，重判有期徒刑11年3個月。

綜合外媒報導，鍾男利用三種麻醉劑混合下藥，導致受害者在遭侵犯過程中數度呼吸停止，險些喪命。鍾男不僅全程拍攝，部分影片長度甚至超過三小時。令人心寒的是，鍾男僅是Telegram犯罪群組「German Driving School」的成員之一。

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該群組聚集多名旅德中國男性，長期分享犯罪心得與影像，並使用令人作嘔的暗語，女性受害者被物化為「車」，漂亮女性為「豪車」，迷藥則是「燃料」，而陷入昏迷的女性則被蔑稱為「死豬」。更令人髮指的是，受害者皆為中國籍女性，多為加害者身邊的伴侶、同事或朋友，許多人直到警察找上門，才知道自己曾遭下藥性侵並被拍攝紀錄。

目前已有包含法蘭克福主謀、柏林留學生在內的多名中國籍成員落網。集團犯案手法極其殘暴，除了在食物中摻入混合麻醉劑，甚至有人利用「假看房」名義，以沾有麻醉藥的布摀住受害者口鼻實施暴行。

慕尼黑法院表示，此案與震驚世界的法國「畢立可（Gisele Pelicot）案」類似。儘管被告在審理期間部分認罪並表達悔意，但法官認為其仍未完全體認行為的嚴重性，並感嘆這類將女性「去人化」的暴力幻想在封閉群組中迅速擴散，已成為全球性的嚴重問題。目前德國司法部正計畫修法，將傳播真實性侵影像納入刑事處罰，以補足法律漏洞。

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