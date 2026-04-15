中東戰火致化肥價格飆升 美國農民處境艱難

中東戰火導致化肥價格飆升，許多美國農民因此陷入困境。圖為美國農民配製礦物質和化肥的混合物，準備噴灑在田地裡。（法新社）

中東戰火爆發後，不僅影響全球能源運輸，還導致化肥價格飆升，許多美國農民都陷入困境。

根據《法新社》報導，新聞機構「調查中西部」（Investigate Midwest）指出，此次價格上漲打擊美國總統川普的主要支持群體。在2024年的總統大選中，川普在依賴農業的郡贏得了78%選票。

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川普11日將農作物價格暴跌，歸咎於化肥壟斷企業，並強調美國將會支持農民，但許多農民仍感到艱辛。

47歲的農民科里赫（Andy Corriher）在北卡羅來納州的農場，正進行玉米和大豆的播種和準備工作。但由於中東戰亂，化肥價格飆升，農場幾週前下的訂單至今仍未到貨。

科里赫和其他美國農民一樣，正面臨化肥和柴油價格雙雙暴漲的困境。他說「我們遭遇的時機糟透了，因為我們既要購買化肥，又要承受價格飛漲和供應短缺的雙重打擊。」

科里赫估計，自中東戰火開始後，他使用的氮肥價格至少上漲了40%。常見氮肥的尿素，在新奧爾良港的價格上漲了約50%。

科里赫指出，他一直是川普的支持者，但他認為政府沒有考慮到中東戰火爆發後對美國人民造成的後果。

在北卡羅來納州希科里（Hickory）附近經營農場的亨德里克（Russell Hedrick）說，他有大約75%的化肥都是在價格飆升之後購買的。

亨德里克表示，許多美國農民像他一樣缺乏儲存空間，無法在播種前大量囤積化肥。他已經將化肥用量削減到最低限度，並保留了以後再添加的選項。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）指出，中東戰火爆發前，80%的美國農民已經為春季播種季購買化學肥料。但對於那些缺乏資金和能力購買化學肥料的農民來說，這無疑是雪上加霜。

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