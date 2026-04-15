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    首頁 > 國際

    太幸運！他抽獎抽到畢卡索畫作 市價3720萬元

    2026/04/15 09:28 即時新聞／綜合報導
    法國工程師花100歐元買彩券，就抱走市價100萬歐元的畢卡索作品《女人頭像》。（路透）

    法國工程師花100歐元買彩券，就抱走市價100萬歐元的畢卡索作品《女人頭像》。（路透）

    太幸運了！第3屆「100歐元抽畢卡索畫作（1 Picasso for 100 euros）」公益活動，由法國巴黎58歲工程師霍達拉（Ari Hodara）中獎，他僅僅花了100歐元（約新台幣3720元）買彩券，就抱走市價100萬歐元（約新台幣3720萬元）的大師作品《女人頭像》（Tête de Femme）。

    《BBC》報導，霍達拉14日接到巴黎佳士得拍賣行的視訊電話，一度還以為是惡作劇，因為當時他只是偶然看到活動訊息買了1張。霍達拉透露自己非常驚訝，畢竟他從來沒想過真的會中獎。

    「100歐元抽畢卡索畫作」於2013年首次舉辦，法國記者科欽（Peri Cochin）在畢卡索家族和基金會的幫助下籌辦了第3屆，她透露活動彩券在全球數十個國家都有販售，不過中獎者住在巴黎真的很不錯，因為畫作很容易送達。

    據了解，本次一共售出超過12萬張彩券，其中100萬歐元會支付給原本持有畫作的歌劇畫廊（Opera Gallery），至於1100多萬歐元款項則是捐贈給法國阿茲海默症研究基金會。

    《女人頭像》是畢卡索1941年使用標誌性抽象風格繪出的水粉畫，畫中人物是他的模特兼情人瑪爾（Dora Maar）。

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