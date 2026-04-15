曾砲轟拜登攜子訪中！路透：川普將與次子和媳婦赴中訪問

川普集團發言人14日透露，美國總統川普（右）的次子艾瑞克．川普（左）將陪同其父於下月中旬訪問中國。（美聯社資料照）

川普集團（The Trump Organization）發言人14日透露，美國總統川普的次子艾瑞克．川普（Eric Trump）將陪同其父於下月中旬訪問中國。艾瑞克負責管理川普家族的商業帝國，路透分析，此舉將引發外界對潛在利益衝突的擔憂。

美國總統川普將於5月14日至15日赴中國進行國是訪問，會晤中國國家主席習近平；習近平之後將回訪華府。

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路透報導，川普集團發言人班札（Kimberly Benza）14日表示，艾瑞克和他的妻子賴拉（Lara Trump）將以私人身分陪同川普於5月14日至15日赴中國訪問。

班札說：「艾瑞克為他的父親和本屆總統任期的成就深感自豪，他將以兒子的角色、以個人身分出席。他本人在中國沒有任何商業投資，也沒有在中國拓展業務的計劃。他不會參加任何私人會晤，而是與總統肩並肩，共同見證這一歷史性時刻。」

然而路透指出，鑑於川普的個人財富和商業活動均交由艾瑞克及其家人管理，此舉可能引發外界對潛在利益衝突的擔憂。

艾瑞克目前擔任川普集團執行副總裁，負責涵蓋房地產、高爾夫和區塊鏈等多個領域的投資；賴拉曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席，現為福斯新聞（Fox News）頻道節目《賴拉．川普觀點》（My View with Lara Trump）主持人。

川普曾公開抨擊民主黨前總統拜登（Joe Biden）及其子韓特．拜登（Hunter Biden），在拜登擔任副總統期間一同訪問中國。川普指責韓特利用其影響力為旗下多個投資項目爭取中國的資金支持。 拜登家族始終否認有任何不當行為。

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