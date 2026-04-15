高市早苗致賀！矢板明夫赴日辦報為台發聲 日議員：台日斷交是最大失誤

印太戰略智庫11日晚間在東京舉辦日語新媒體「台灣熱新聞」實體報紙創刊儀式。左起矢板明夫、周學佑、八馬國際醫學集團創辦人王文欽、山谷惠里子。（中央社）

為深化台日關係，印太戰略智庫11日晚間在東京舉行「台日友好之夜」，並同步舉辦日語新媒體「台灣熱新聞」（Taiwan Hot News）實體報紙創刊儀式。印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，日本政界著眼經濟、外交、科技和全球戰略等層面，高度關注台日關係；他期許台日連結能建立在長期的理解與合作，不僅發展台日共榮，更一同達成守護民主價值的使命。

矢板明夫14日晚間在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，本月11日，位於東京台場的希爾頓飯店宴會廳內，由他主導創辦的「台灣熱新聞」日文實體紙媒的創刊紀念晚會，聚集了400位政界、媒體和僑界，以及特地從台灣來參加的嘉賓。「一股暖流正與強大的訊號交織。」

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矢板明夫表示，晚會上，日本參議員石平笑談自己因支持台灣而被制裁是「勳章」，並直言台灣與中國的本質差異；日本參議員山谷惠里子則從東亞穩定的高度出發，強調台日關係的緊密對全球經濟至關重要；律師出身、非常有人氣的日本參議員北村晴男更直言，日本戰後「最大的失誤」就是與中華民國斷交，他表示，今後將全力推動「日台關係正常化」。

矢板明夫說，當天最引人注目的，是日本眾議員中山泰秀帶來的訊息。他不僅代表日本首相高市早苗表達祝賀，更揭示了日本、台灣、以色列在網路安全與人工智慧（AI）領域的深度合作，甚至延伸到無人機產業。在中山泰秀眼中，從伊朗到委內瑞拉的全球局勢，都是大國戰略的一環，日本與台灣必須站在一起。

矢板明夫在貼文指出，創刊紀念晚會促使他思考，在資訊爆炸的今天，「一份新媒體的價值究竟在哪？」

他表示，「台灣熱新聞」的誕生，或許是一個載體，讓原本分散的聲音匯聚成一股力量。正如駐日副代表周學佑所期許的那樣，讓台日的連結從「資訊層面」轉向「長期的理解與合作」。「那一晚的意義，在於大家不約而同地指向了同一個方向：台日共榮，是守護民主價值的共同使命。」

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