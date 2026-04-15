戰時囤油切斷商品出口！美財長怒轟中國「一直是不可靠夥伴」

美國財政部長貝森特14日強調，中國在中東戰爭期間囤積石油並限制商品出口，是「不可靠的全球夥伴」。（路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日直言，中國在中東戰爭期間囤積石油供應，並限制部分商品出口，是「不可靠的全球夥伴」，種種行為與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間囤積醫療用品如出一轍。

路透報導，貝森特14日向媒體表示，他已就上述議題與中國官員進行溝通。當被問及爭端是否影響美國總統川普5月中旬訪問北京的計畫時，貝森特沒有正面回答，僅表示川普與中國國家主席習近平維持「非常良好的工作關係」。

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貝森特說：「我認為此次訪問傳達的訊息是穩定。自去年夏天以來，兩國的關係一直保持高度穩定；這種穩定性是自上而下推動。我認為關鍵在於溝通。」

然而話鋒一轉，貝森特批評中國在中東戰爭期間的作為。美國與以色列2月28日對伊朗開戰，導致油價飆漲50%，並引發供應鏈中斷。

他說：「過去5年來，中國已3次成為不可靠的全球夥伴，一次是在武漢肺炎疫情期間，當時他們囤積醫療用品；第二次是在稀土方面。」他指的是去年北京威脅限制稀土出口。

貝森特說，伊朗封鎖承載全球20%石油運輸的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）後，中國不但沒有協助緩解全球需求短缺，反而還囤積更多石油。

中國原就擁有與國際能源總署（International Energy Agency）32個成員國總儲備量相當的戰略石油儲備，但北京仍持續採購石油。貝森特說：「他們一直在購買石油，一直在囤積，還切斷許多產品的出口。」

中國駐華盛頓大使館暫未對此發表評論。

國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）與國際能源總署13日共同敦促各國避免囤積能源供應及實施出口管制，以免加劇他們所稱的「全球能源市場有史以來最大的震盪」，不過沒有點名具體國家。

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