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    西班牙總理夫人涉挪用公款與關說 法官結束2年調查正式起訴

    2026/04/15 06:14 國際新聞中心／綜合報導
    西班牙總理桑傑士（右）的妻子葛梅茲（左）因涉嫌挪用公款、關說、商業貪腐與侵佔資金，正式遭到起訴。（法新社檔案照）

    西班牙總理桑傑士（右）的妻子葛梅茲（左）因涉嫌挪用公款、關說、商業貪腐與侵佔資金，正式遭到起訴。（法新社檔案照）

    經過馬德里1名法官為期2年的調查，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）的妻子葛梅茲（Begoña Gómez）因涉嫌挪用公款、關說、商業貪腐與侵佔資金，正式遭到起訴。

    55歲的葛梅茲被控利用其身為桑傑士妻子的影響力，取得並管理馬德里康普頓斯大學（Complutense University）的一個職位，並利用公共資源與人脈來謀取私利。

    法官卡羅斯（Juan Carlos Peinado）也起訴與此案有關的葛梅茲私人助理艾爾瓦瑞茲（Cristina Álvarez），與商人巴拉貝斯（Juan Carlos Barrabés）。

    所有被告均否認有不當行為。

    對葛梅茲的調查肇因於「清廉之手」（Manos Limpias）的投訴；這是一個與極右派有聯繫的自稱工會組織，過去常利用法院來追訴其認為對西班牙民主利益構成威脅的人。

    桑傑士曾多次駁斥針對其妻子的案件，指此為毫無根據且基於政治動機的抹黑。桑傑士指責他的政治與媒體對手迫害他的家人，並公開質疑部分司法界人士的公正性。

    在39頁的裁決書中，卡羅斯指出，「某些有利於（該大學教席）的公共決策，可能是透過對其人際關係地位的獨特利用而獲得的，這些決策自葛梅茲的丈夫成為西班牙社會勞工黨（Spanish Socialist Workers' party）秘書長以來，尤其是自他擔任總理以來，便已發生。」

    法官還表示，有證據顯示，在蒙克洛亞宮（Moncloa palace，總理辦公室與官邸）出現的行為，「似乎更符合專制政權的作風，幸好這些年來我國已遺忘了這種作風」。

    去年曾表示「毫無疑問有法官在搞政治，也有政治人物試圖干預司法」的桑傑士表示，他相信正義會伸張，他的妻子會被還以清白。

    桑傑士14日在訪問中國期間表示：「我對司法系統的要求就是伸張正義。讓正義得以伸張。既然我確信時間會讓一切水落石出，我就無話可說了。」

    將於9月屆齡強迫退休的法官卡羅斯，已給予該案各方5天的時間，對其裁定做出回應。法院隨後將決定葛梅茲是否面臨陪審團審判。

    正式起訴葛梅茲的決定，對桑傑士來說無異於雪上加霜，因為他的胞弟大衛（David）下個月也將因涉嫌關說而受審。「清廉之手」的另一項投訴指稱，大衛‧桑傑士在2017年7月被西南部城市巴達霍斯（Badajoz）由社會黨領導的議會，安排一個量身打造的職位。他也否認這些指控。

    同時，桑傑士政府的兩名前高層，也因涉嫌貪腐而受審。桑傑士的前得力助手、前交通部長阿巴洛斯（José Luis Ábalos），被控與其前助手賈西亞（Koldo García）及商人阿爾達馬（Víctor de Aldama），在新冠肺炎疫情期間的衛生設備公共合約中收取回扣。否認所有指控的阿巴洛斯與賈西亞分別面臨24年與19年的刑期，已承認參與該涉嫌計畫的阿爾達馬則面臨7年刑期。

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