義大利不願捲入伊朗戰爭 川普批麻吉梅洛尼沒勇氣：我錯看了

美國總統川普（右）、義大利總理梅洛尼（左）。（路透檔案照）

美國和以色列發動對伊朗戰爭，未獲得北大西洋公約組織（NATO）和歐洲盟邦支持，美國總統川普先前為此多次批評北約，他14日接受義大利媒體訪問，也批評向來與他關係良好的義國右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）欠缺「勇氣」，不願捲入這場戰爭。

《法新社》14日引述義大利媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）當天刊登的川普訪問內容，川普對梅洛尼不願意在伊朗戰爭中幫忙表達不滿，「我對她感到震驚，我以為她有勇氣，但是我錯了」；儘管義大利大部分的石油來自中東地區，梅洛尼卻不願意讓義國捲入這場戰爭。

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梅洛尼率領義大利極右派「義大利兄弟黨」（FdI）取得政權，2022年10月上任總理以來，一直是歐洲與川普關係最密切的政治盟友，經常扮演調解美國與歐盟不同意見的角色。

美國和以色列2月底展開對伊朗聯合軍事行動以來，北約並未力挺，尤其未響應川普先前呼籲，共同在荷姆茲海峽護航行動，進一步升高美國和北約本已緊張的關係。

這篇訪問刊登前不到24小時，梅洛尼才譴責川普對多次呼籲結束戰爭的教宗良十四世之批評，「令人無法接受」。川普在14日這段訪問中說，令人無法接受的是梅洛尼，指她不在乎伊朗是否擁有核武。

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