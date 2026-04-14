稱美國戰爭部低估伊朗戰爭成本 哈佛學者：實際金額上看31.7兆元

伊朗戰爭最終對美國納稅人造成的損失，可能遠遠超過官方公布的數字。（取自美軍第七艦隊臉書）

CNBC報導，美國哈佛大學1名學者的研究顯示，伊朗戰爭最終對美國納稅人造成的損失，可能遠遠超過官方公布的數字，金額上看1兆美元（約新台幣31.7兆元）。

根據美國戰爭（國防）部向國會所做的簡報，自2月28日伊朗戰爭開打以來的前6天，累計花費高達113億美元（新台幣3581億元）。

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儘管美國與伊朗8日達成的脆弱的停火2週協議仍然有效，但達成持久解決方案的努力迄今仍難以實現，在11日的談判失敗後，美軍於13日開始封鎖伊朗港口。

哈佛大學甘迺迪學院公共政策專家比爾姆斯（Linda Bilmes）在1次內部訪談中表示：「我確信我們將為伊朗戰爭花費1兆美元。」

比爾姆斯的研究在8日宣布停火協議的前2天發布，該研究指出這項軍事行動，可能對美國政府債務造成災難性後果的幾個原因，而且這種後果，可能會持續到未來很長一段時間。

比爾姆斯估計，在為期40天的衝突中，短期的前期成本總計約為每天20億美元（新台幣634億元），這包括彈藥、部隊，以及軍事資產損失的費用——例如，由於科威特友軍誤傷而擊落的3架F-15戰鬥機。

比爾姆斯認為，短期成本比帳面所顯示的要高，因為戰爭部報告的數字，是基於庫存的歷史價值，而不是今天更換這些資產的實際價格，後者通常要高得多。

她說：「這些差距是導致報告的113億美元，其實更接近160億美元（新台幣5070億元）的原因之一，也反映出戰爭部即時報告的金額，與戰爭實際花費之間存在持續的差距。」

比爾姆斯指出，與洛克希德馬丁公司和波音公司簽訂的攔截器，和飛彈大型多年合約意味著，美國補充攔截器的成本，將遠高於伊朗發射的無人機的成本，每架攔截器的成本為400萬美元（約新台幣1.3億元），而伊朗發射的無人機每，架的生產成本僅為3萬美元（新台幣95萬元）。

從長期來看，這場戰爭的成本，會因重建受損設施和庫存而不斷增加，不僅包括美國在該地區的軍事資產，還包括其在波斯灣地區盟友的基礎設施。

比爾姆斯說，再加上該地區約55000名士兵，因接觸毒素和環境危害，而可能遭受的終身殘疾賠償金，這將給美國納稅人帶來更大的壓力。

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