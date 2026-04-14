馬克宏「3方通話」 力促美伊恢復和談、重開荷姆茲

法國總統馬克宏。（法新社檔案照）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）14日表示，他已與美國總統川普以及伊朗總統裴澤斯基安（Masoud ​Pezeshkian）通話，力促兩國恢復談判，以及荷姆茲海峽盡快重新開放。同時，法國與英國17日將共同主持會議，推動成立多國任務，「在安全條件允許時」恢復該海峽航行自由。

美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，馬克宏14日發文，力促美國和伊朗週末繼續在伊斯蘭馬巴德「中斷的」談判，以「釐清彼此的誤解，並且避免（戰爭）新一輪升高」。發文指出，「尤其重要的是，各方須嚴格遵守停火，並且包括黎巴嫩」，「同樣重要的是，荷姆茲海峽在不受控制或收費下，盡快無條件重新開放」，這將有利於談判迅速恢復。

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馬克宏表示，英國和法國17日將共同主持一場多國視訊會議，成立一項多國任務，以利恢復荷姆茲航運。這項任務純為防禦性質，旨在安全條件允許時，恢復該海峽航行自由。根據《路透》報導，馬克宏13日曾表示，「這項任務有嚴格定義，並且與交戰有別，將在情況允許時盡快部署」。

根據伊朗半官方「法斯新聞通訊社」（Fars News Agency）報導，裴澤斯基安向馬克宏說，「美國高層官員要求太多以及缺乏政治意願」，使雙方無法達成協議；他也警告，以威脅、施壓和軍事行動為基礎的方式，「不僅無濟於事，反將增加問題複雜性，加劇美國自己造成的問題」。

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