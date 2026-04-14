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    首頁 > 國際

    憂殃及紅海曼德海峽斷原油出口 沙國力促美國取消封鎖伊朗港口

    2026/04/14 19:59 編譯管淑平／綜合報導
    6日在曼德海峽北部的一艘油輪。（美聯社）

    6日在曼德海峽北部的一艘油輪。（美聯社）

    美國總統川普封鎖伊朗港口，反制伊朗實質封鎖荷姆茲海峽。《華爾街日報》13日報導，美國在中東的長期戰略盟邦沙烏地阿拉伯，擔心伊朗透過葉門盟友「青年運動」（Houthi），封鎖紅海咽喉要道報復，影響沙國現存石油出口路線，正力促美國取消封鎖，重回談判桌。

    華爾街日報引述數名沙國官員說法，沙國已警告，伊朗可能以封鎖曼德海峽（Bab el-Mandeb），報復美國的封鎖港口行動。曼德海峽位於葉門和非洲東北部「非洲之角」之間，為連接印度洋和紅海的咽喉要道，也是通往蘇伊士運河、連接歐亞航運其中一個最重要樞紐。

    伊朗在開戰不久實質封鎖荷姆茲海峽後，沙國就改以將原油跨越沙漠運輸到紅海岸出口，因此得以將出口量恢復到戰前約每日700萬桶的水準，若這條紅海出口路線也被封鎖，將影響沙國現存石油出口運輸。

    伊朗在葉門的盟友「青年運動」（Houthi）武裝組織，控制曼德海峽附近一長段海岸線，並曾在加薩走廊戰爭期間，嚴重擾亂該處航道，使其航運量大減一半，至今尚未完全恢復。

    沙國官員說，伊朗正施壓青年運動再次封鎖這處航道。儘管沙國獲得青年運動承諾，不會攻擊沙國及該國航運，但是若伊朗升高施壓，情況可能有變，青年運動也可能開始向穿越曼德海峽的船隻強收費用。

    沙國力阻，凸顯出美國試圖以封鎖反制封鎖，打通荷姆茲海峽航運策略的風險和侷限性。波斯灣國家雖不希望這場戰爭以伊朗控制荷姆茲海峽結束，但是包括沙國在內，許多國家正力促美國以談判解決問題，並亟欲雙方重啟談判。

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