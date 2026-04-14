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    首頁 > 國際

    駁斥病重癱瘓傳言 菲律賓總統小馬可仕開合跳畫面曝光

    2026/04/14 19:03 編譯管淑平／綜合報導
    菲律賓總統小馬可仕。（歐新社檔案照）

    菲律賓總統小馬可仕。（歐新社檔案照）

    為了掃除健康狀況不佳的傳言，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）14日在媒體鏡頭前，公開做開合跳，展現自己身體健康，並駁斥散播他健康惡化、甚至癱瘓等傳言的人，「都是騙子」。

    《美聯社》14日報導，現年68歲的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）13日在身穿上班正裝、腳踩皮鞋下，在總統辦公室外，臨時起意在媒體面前做了幾下開合跳，並小跑步一小段。他向記者說，「你們誰說我生病的，我向你們發出挑戰，來和我一起運動」、「和我一起到健身房，看看誰舉重比較厲害」。

    小馬可仕1月曾有一段時間未公開露面，之後他透過影片發表訊息，坦言那時是因腹部不舒服住院，並將歸因於壓力和年紀。但此後，有關小馬可仕健康惡化、甚至死亡的傳言甚囂塵上。他13日駁斥這些傳言，表示「那些說我重病、說我癱瘓的人，他們全都是騙子」。

    之前小馬可仕一度對有關他健康問題的傳言一笑置之，並進一步透露自己是被診斷出罹患憩室炎（diverticulitis）。憩室炎為消化道發炎，發生在結腸小囊袋，可能引發疼痛、發燒、噁心或便秘等症狀。

    他說，最近一次到醫院檢查是幾個月前，醫師確認已經痊癒，他也已恢復正常飲食，並持續規律運動。被問到是否在長期服藥，小馬可仕說，有固定服用治療痛風和高血壓的藥物。

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