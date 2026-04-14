列車故障釀禍！泰國貓咪熱到抓狂 狠咬飼主手部

泰國有隻貓咪，疑似因為搭車時間太久與熱到，情緒突然失控咬傷飼主。（圖取自臉書專頁「Kijja Pongpisan」）

天氣逐漸變熱，帶毛小孩出門要三思！今（14日）泰國有隻疑似熱到抓狂的貓咪，咬傷牠的飼主，最後在3位工作人員用床單覆蓋壓制，花費超過20分鐘才成功控制貓咪，此外列車還因機械故障2次，最後總共延遲了7個多小時，才順利抵達目的地。

綜合媒體報導，169次快速列車（曼谷阿披瓦中央站-也拉）原定於18時15分抵達也拉站，實際延誤達430分鐘（約7小時10分鐘）。延誤原因除了列車在巴蜀府農帕空（Na Phak Khuang）與考差拉（Khao Chai Rat）兩地發生兩次機車故障外，還包括在列車上追捕1隻逃脫的寵物貓。

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據悉，該貓原本一直待在飼主座位上，但當列車行駛至準備停靠春奧站時，突然情緒失控，開始四處攻擊。貓甚至狠狠咬傷飼主手部，造成大量出血。由於貓的力氣極大，最後必須由3位工作人員用床單覆蓋並壓制，耗時約20分鐘才成功控制失控的貓咪。

綜合判斷，貓咪出現失控行為，可能與天氣炎熱、列車途中故障延誤，以及長時間被限制在狹小籠內所導致的壓力有關，最終才發生攻擊飼主、血流不止的情況。

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