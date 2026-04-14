堅持將比亞迪爆類奴工列黑名單 巴西勞檢局長丟官遭質疑政治干預

中國「比亞迪」公司在巴西的工廠。（路透檔案照）

巴西勞動監察最高官員將中國電動車製造商比亞迪（BYD），列入涉嫌使勞工在政府所稱「類似奴役」勞動條件下工作的雇主黑名單，因此遭開除。此事引發巴西政治力升高干預向來獨立的勞動權益監察之質疑。

《路透》13日引述兩名了解此事的消息人士說法，被開除的巴西勞動檢查局長狄梅洛（Luiz Felipe Brandao de Mello）是在違抗勞動部長馬里尼奧（Luiz Marinho）的指示後丟官，成為巴西總統魯拉領導的政府，與負責打擊侵犯勞動權益、向來獨立的勞動監察機關之間最新衝突點。

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政府公報已於13日正式公佈這項免職令。勞動部表示，這項人事案是「一項行政行為」，並未進一步說明原因。狄梅洛未回覆記者詢問。

巴西全國勞動監察員協會（Anafitra）批評，開除狄梅洛的決定，削弱巴西打擊侵害勞動權益的努力和該份黑名單的影響力，「釋放出勞動檢查愈加遭政治干預的訊號」。

此事源於2024年，比亞迪巴西旗艦廠興建工程中，163名受雇於承包商的中國籍工人，被巴西官員認定處於「類似奴役」的勞動條件。這起醜聞重創比亞迪聲譽，也使該座工廠興建延宕數月。

依照巴西政府規定，嚴重侵害勞動權益雇主名單須每半年更新一次，最近一次更新為4月6日。消息人士指出，馬里尼奧在未提出任何技術性理由下，要求狄梅洛暫緩將比亞迪列入這份「骯髒名單」（dirty list），但是狄梅洛仍將比亞迪列入；兩天後，法院准許在最終裁決出爐前，暫時將比亞迪從該名單移除。

去年馬里尼奧還不尋常地親自對勞動監察員調查案件，做最終審查，以阻止部分企業被列入名單，狄梅洛一直反對馬里尼奧這種做法，這次在比亞迪案中拒絕依照馬里尼奧的要求，被視為是最後一根稻草。

比亞迪未回應路透13日這篇報導，該公司先前曾就2024年該次事件，表示在巴西媒體當年底報導此事之前，並不知道違反勞動權益情事。

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