失蹤近3週！日本警方證實尋獲遺體是「11歲男童安達結希」

警方今證實，認昨日在山區尋獲的兒童遺體，正是失蹤多日的安達結希，確切死因仍有待調查。（圖擷取自社群平台「X」）

住在日本京都府南丹市的11歲男童安達結希，3月底在上學途中突然下落不明，警方在他離奇失蹤將近3週後，才在昨（13）日於一處偏僻山區尋獲一具部分腐敗的兒童遺體。警方今（14）日證實，經過法醫鑑定，確認昨日尋獲的遺體正是失蹤多日的安達結希，但確切死因仍有待調查。

綜合日媒報導，就讀京都府南丹市園部小學的安達結希，3月23日由繼父開車載去上學，但他在距離學校200公尺處下車後，就此人間蒸發。京都警方在安達結希失蹤當日就迅速投入大量人力搜救，後來在小學附近山區陸續尋獲他失蹤時穿戴的黃色書包、鞋子，並在昨日發現一具面部難以辨識、明顯死亡多日的兒童遺體。

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警方指出，搜救人員發現這具遺體時，屍身受到山區環境影響，已出現部分腐敗的現象，導致搜救人員無法在第一時間確認遺體身分，不過其身上衣著、雙腳僅剩襪子並未穿鞋等特徵，與安達結希失蹤穿搭高度吻合。警方不敢大意，採集相關證物後，立即將遺體送至專業法醫進行鑑定，最終確認是失蹤許久的安達結希。

京都警方在今日晚間召開記者會，並進一步公佈初步的驗屍報告。內容顯示，安達結希「死因不明」，遺體表面無明顯刀傷，死亡時間大約在3月底左右，警方現階段無法就此斷定這起事件「具備謀殺性質」，將持續調查其失蹤經過與死亡原因。

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