日本青森驚傳熊出沒 市府緊急調查...發現竟是「浣熊」

青森縣弘前市政府人員到場，發現民眾看到的其實是一隻「浣熊」。（圖擷取自@nara_np 社群平台「X」）

日本去年爆發史上最嚴重熊害，讓不少民眾嚇到草木皆兵，隨著春季到來，各地方政府再度接獲多起熊出沒通報。位於熊害重災區的青森縣弘前市，昨（13日）接獲民眾通報有熊出沒，市政府緊急派人前往調查，結果到場發現「此熊非彼熊」，相關消息事後在社群網路掀起熱烈討論。

據了解，這起烏龍事件發生在昨日上午8點半左右。根據弘前市府發布在官方社群的公告，農村整備課工作人員接獲民眾通報，疑似有結束冬眠的野生熊隻，現身相馬字八反田一帶，於是立即派人前往現場調查，結果發現民眾目睹的「熊」（クマ），其實是一隻「浣熊」（アライグマ），整起事件無人受傷，只是虛驚一場。

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該文一出，立即掀起大批網友議論，「去年宮城是把貓看成熊」、「真是滑稽又荒謬的發現」、「浣熊更需要從野外抓起來消滅呢」、「不排除牠是一隻超過1公尺長、身材肥美的浣熊」、「從生態學的角度來看，其實是浣熊上比本土熊更危險」、「看起來很可愛，但作為野生動物，浣熊其實很兇猛，別被可愛外表迷惑了！」。

也有不少人提醒，浣熊屬於日本外來種之一，即便攻擊力與黑熊或棕熊相比，對人類不會立即造成生命危險，但是牠們身上帶有許多病菌、還會入侵並破壞建築物。不僅如此，浣熊對農民來說是不折不扣、難以完全防範的「害獸」，據日本農林水產省數據，浣熊曾在2022年間給日本帶來高達4.5億日圓（約新台幣9144萬）農業損害，在經濟方面的破壞力不亞於大型熊隻，因此千萬不要以為浣熊比熊來的安全。

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4月13日（月）午前8時30分過ぎ配信の、相馬字八反田におけるクマ目撃情報について

調査の結果、目撃されたのはアライグマであったと確認がとれました。

訂正してお詫びいたします。

農村整備課 ☎0172-40-4155 — 青森県弘前市 （@Hirosaki_City） April 13, 2026

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